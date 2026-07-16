עו"ד בני ארביב מונה ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

מינויים

בני ארביב מונה ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

עו"ד בני ארביב מונה ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, במקומו של נתן אלנתן, שפרש לאחרונה. ארביב מכהן כיום כסגן ראש מטה התכנון הלאומי ומ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). קודם לכן עבד במחלקה המשפטית במינהל התכנון, ובשנת 2019 מונה לסגן היועצת המשפטית של המינהל ולממונה על תחום החקיקה. ארביב, בן 49, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדיניות ציבורית במסלול מנהיגות מהעברית.

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ארביב היה מעורב בשורה של רפורמות שקידם מינהל התכנון בשנים האחרונות, בהן חלופה לתמ"א 38, רפורמה בהיטלי ההשבחה, ביטול ההפרדה בין שטח עיקרי לשטח שירות, וחלוקת סמכויות התכנון בין הועדות המחוזיות לוועדות המקומיות ובביטול ההקלות.

ארביב מונה כעת ליו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהיא מוסד התכנון העליון, אולם לא מונה ליו"ר מטה התכנון הלאומי, תפקיד שאלנתן מילא במקביל. אלנתן עצמו קיווה להוריש את תפקיד יו"ר המטה לסגניתו, עו"ד שירה ברנד, אולם בענף מעריכים כעת כי ההיתכנות לכך אינה גבוהה לפני הבחירות.

מינויו של ארביב נחתם על ידי מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן. נזכיר כי בהיעדר שר במשרד הפנים, שורה של מינויים בכירים נוספים מתעכבת. בין היתר אמורה שירה תלמי באבאי להתמנות ליו"ר הוועדה המחוזית תל אביב, וועדת איתור אמורה לקום כדי למצוא לה מחליף בראשות הוועדה המחוזית ירושלים.

מימון

חברת ארי נדל"ן של צחי אבו גייסה 255 מיליון שקל בהקצאת מניות פרטית

חברת ארי נדל"ן, שבשליטת המנכ"ל צחי אבו, גייסה כ־255 מיליון שקל מגופים מוסדיים במסגרת הקצאה פרטית של מניות. במסגרת ההקצאה ישקיעו מגדל כ־125 מיליון שקל, מנורה כ־108 מיליון שקל, מיטב כ-15 מיליון שקל וילין לפידות כ־8 מיליון שקל.

המניות יוקצו במחיר של 449 אגורות למניה, לצד הקצאת כתבי אופציה בהיקף של 35% מכמות המניות שיוקצו, הניתנים למימוש במשך 18 חודשים במחיר של 570 אגורות למניה.

השלמת ההקצאה כפופה לאישור הבורסה וכן להשלמת הנפקה ציבורית בהיקף של לפחות 200 מיליון שקל, שבה צפוי להשתתף גם אבו עצמו בהיקף של כ-200 מיליון שקל. בחברה מסרו כי מטרת הגיוס היא תמיכה בהתרחבות העסקית של החברה, וביניהן רכישת 26% ממניות ג'י סיטי מנורסטאר תמורת 661 מיליון שקל, עליה דיווחה החברה לפני מספר ימים.

בנייה

בראל תבצע עבור הכשרת היישוב פרויקט פינוי בינוי בקריית ים ב-480 מיליון שקל

חברת הכשרת הישוב התחדשות עירונית חתמה על הסכם עם קבוצת בראל לביצוע השלבים הראשונים בפרויקט "עיר גלים" בקריית ים.

במסגרת ההסכם, שעלותו כ-478 מיליון שקלים, תהרוס קבוצת בראל שישה בניינים ישנים והקמת 478 יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר ומבני ציבור. עבודות הבנייה מתוכננות להימשך כ-46 חודשים.

לפי הודעת הכשרת היישוב, עד כה נמכרו בפרויקט 98 דירות מתוך 399 המיועדות לשיווק, בסכום כולל של 194 מיליון שקלים.

במקביל, דיווחה החברה על התקדמות בשני פרויקטים נוספים: הוועדה המחוזית בחיפה אישרה את התוכנית להקמת 430 יחידות דיור בשכונת קריית אליעזר, וכן הופקדה להתנגדויות תוכנית להקמת 899 יחידות דיור באשקלון. פרויקטים אלו הם חלק מיעדי החברה להרחבת היקפי הבנייה שלה בשנים הקרובות, כאשר ברשותה פרויקטים מתוכננים בהיקף כולל של כ-32 אלף יחידות דיור בשלבי תכנון שונים.