הסטארט-אפ הישראלי שרותם את ה-AI לשמירה על מוח חד

הכתבה מטעם Effectivate

בעולם הכלכלי של שנת 2026, אחד התחומים החמים ביותר, שמושך אליו מיליארדי דולרים מצד קרנות הון-סיכון ותאגידי ענק, הוא תחום ה-Longevity, הארכת תוחלת החיים. אלא שבעוד שהמדע הרפואי והביוטכנולוגיה מצליחים להאריך את חיי הגוף ולטפל במחלות פיזיות, הפער הגדול והמדאיג ביותר נותר בבריאות המוח. מה שווים חיים ארוכים אם המוח שלנו מתעייף, מאבד חדות ומשתרך מאחור? הרי אריכות ימים ללא איכות חיים קוגניטיבית מאבדת את מרבית ערכה.

בנקודה הקריטית הזו בדיוק נכנס לתמונה הסטארט-אפ הישראלי 'אפקטיבייט' (Effectivate). החברה מציעה גישה מדעית-מחקרית פורצת דרך: פלטפורמת אימון קוגניטיבי מבוססת בינה מלאכותית, המתפקדת כ"חדר כושר אישי" למוח, בהתאמה לכל משתמש. בניגוד לפתרונות גנריים, המערכת יודעת למפות את היכולות של המשתמש ולבנות עבורו מסלול התפתחות ייחודי.

מיתוס הסודוקו מתנפץ

"אנשים נוטים לחשוב שפתרון תשבצים, משחקי קלפים או סודוקו שומר על המוח, אבל זו טעות תפיסתית נפוצה", מסביר שי גרנות, מייסד ומנכ"ל אפקטיבייט. "המוח הוא מכונה חכמה בצורה יוצאת דופן. ברגע שהוא לומד את החוקיות של הסודוקו או של התשבץ, הוא מפסיק להתאמץ, מייעל את התהליך ועובר למצב של אוטומט. כדי לייצר שינוי אמיתי במבנה העצבי, מה שעל פי המדע נקרא נוירופלסטיות (גמישות מוחית), המוח חייב גירוי דינמי קבוע. הוא צריך להיתקל באתגרים חדשים ללא הרף; במילים פשוטות, הוא צריך להזיע".

בליבת המערכת של אפקטיבייט פועל אלגוריתם AI מתקדם המנתח את ביצועי המשתמש, ומדייק את רמת הקושי של האימונים השונים ברזולוציה של מיקרו-שניות. המתמטיקה שמאחורי המערכת מבוססת על פסיכולוגיה קוגניטיבית: אם המשימה קלה מדי, המוח ישתעמם ולא יתפתח; אם היא קשה מדי, המשתמש יחווה תסכול וינטוש את האימון. המערכת של אפקטיבייט מוצאת את ה-Sweet Spot המדויק, נקודת האיזון האופטימלית שמאלצת את המוח להתאמץ, ובכך מייצרת "רזרבה קוגניטיבית" המשמשת כבלם זעזועים מול תהליכי הזדקנות טבעיים.

צילום: באדיבות אפקטיבייט

המספרים שמאחורי ההצלחה: זינוק של 138% בזיכרון

המספרים מדברים בעד עצמם ומציגים רף חדש בתעשייה. מדגם מקיף שנערך בקרב 1,121 מכלל משתמשי המערכת הציג נתונים חסרי תקדים: שיפור ממוצע של 138% בזיכרון העבודה. מדובר באותו מנגנון קריטי שמאפשר לנו לזכור מה רצינו להביא מהחדר השני, לשלוף שם של מכר בעיצומה של שיחה, או לעקוב בריכוז אחרי טיעון מורכב בפגישה עסקית. לצד זאת, הנתונים הראו שיפור של 44% במדדי מיקוד וקשב מתמשך. ניתן להעמיק בנתונים ובמחקרים שפורסמו על תוכנת אפקטיבייט.

ההישגים הללו אינם מקריים. הם נשענים על שנות מחקר ופיתוח בשיתוף פעולה עם חוקרי מוח מובילים ומוסדות אקדמיים ביניהם: אונ' בר אילן, מרכז רפואי שיבא ועוד, אשר תיקפו את היכולת של המערכת להאט משמעותית את הקצב שבו תפקודי המוח נשחקים עם השנים.

ההזדמנות הכלכלית: מניעה במקום טיפול

מעבר לבשורה הבריאותית, עבור שוק ה-HealthTech והמשקיעים בו, אפקטיבייט מסמנת מהפכה תפיסתית וכלכלית: מעבר מטיפול פסיבי, יקר ומאוחר בתסמיני ירידה בזיכרון ובדמנציה, לאימון אקטיבי וטכנולוגי. בעידן שבו גיל הפרישה עולה ואנשים רוצים וצריכים להישאר בשוק העבודה גם בעשור השביעי והשמיני לחייהם, חדות מנטלית היא הנכס הכלכלי החשוב ביותר.

הפלטפורמה מסייעת לבני 55 ומעלה להישאר רלוונטיים, חדים ומובילים בעידן הדיגיטלי, ומחזקת את הביטחון העצמי שעלול להישחק עם הגיל. בשוק גלובלי שמחפש פתרונות בני-קיימא להזדקנות האוכלוסייה, החדשנות הישראלית הזו מוכיחה שההשקעה הטובה ביותר לאריכות ימים נמצאת ממש בין האוזניים שלנו.

רוצים לדעת איך הטכנולוגיה עובדת וכיצד תוכלו להתחיל לאמן את המוח שלכם כבר היום? כל הפרטים באתר של אפקטיבייט.

הכתבה מטעם Effectivate