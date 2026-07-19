יגאל ברקת, סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים: "הסוד הוא לשמור על ערכי הליבה עם מעטפת של חדשנות"

בהרצאתו בכנס MAD של גלובס הציג יגאל ברקת, סמנכ"ל השיווק של בנק הפועלים, שתי המלצות עיקריות לשימור מותגי לגאסי לאורך שנים: לשמור על ערכי הליבה - ולעטוף אותם במעטפת של חדשנות מכל הכיוונים ● ומה הוא חושב על הקמפיין החדש של גלובס?