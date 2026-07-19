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וידאו "גם בעולם מאוד מסחרי - בסוף האמת מנצחת": עברי לידר בשיחה פתוחה על הצלחה לאורך זמן
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"גם בעולם מאוד מסחרי - בסוף האמת מנצחת": עברי לידר בשיחה פתוחה על הצלחה לאורך זמן
עברי לידר וערן גפן, מנכ”ל G^Team, שוחחו בכנס MAD של גלובס על המתח בין אותנטיות למסחריות, על ההחלטה לצאת מהארון בתחילת הקריירה, על ההימורים המקצועיים ועל האופן שבו בונים מותג שנשאר רלוונטי לאורך שנים
00:00 19/07/2026 14:17
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