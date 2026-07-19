אלונה בר און, מו"ל גלובס: "האתגר החדש של מותגים הוא שילוב בין אמון לרלוונטיות"

בכנס MAD של גלובס אמרה בר און: "מנסים להסיט אותנו לכל כיוון אפשרי, אבל אנחנו לוקחים את הסיכון עם האני מאמין שלנו. אנחנו לא עושים שורט על המשק הישראלי, אבל אנחנו גם לא להקת המעודדות שלו" ● לדברי מו"ל גלובס, "אנחנו מדברים לחמישה דורות במקביל"