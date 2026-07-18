שרפה משתוללת היום (שבת) בשומרון הובילה לפינוי היישוב חוות גלעד ולפגיעה ב-13 בתים ביישוב. לוחם אש נפצע במהלך פעולות הכיבוי וכבאית אחת נשרפה כליל. במקביל, כוחות גדולים פועלים לבלום שריפת יער המאיימת על היישוב שמשית שבעמק יזרעאל.

האש נעה במהירות בחסות הרוחות מכיוון קדומים לעבר חוות גלעד. לוחמי אש ומתנדבים ממחוז יו"ש, בסיוע מחוזות שכנים, דיווחו כי האש עברה את קו הבתים הראשון ומספר מבנים עולים באש. שוטרי מרחב שומרון ממחוז ש"י פועלים בשעה זו לפינוי התושבים ולהכוונת התנועה בצירים הסמוכים. 13 בתים נפגעו מהלהבות שחדרו ליישוב. שוטרי תחנת אריאל ממחוז ש"י פועלים לפינוי היישוב ומשטרת ישראל חסמה לתנועה את כביש 55 מצומת ג'ית לכיוון מערב.

במהלך המאמצים לבלום את התפשטות הלהבות בתוך חוות גלעד, נפגע אחד מלוחמי האש וכבאית של כבאות והצלה נשרפה. מטוסי הכיבוי מטייסת "אלעד" פועלים במקום ומטילים חומרי כיבוי על קו הבתים בניסיון להשתלט על מוקדי האש. שוטרי המחוז ממשיכים בפעולות לפינוי התושבים ושמירת הסדר תוך הכוונת תנועה.

במקביל, שריפת יער משתוללת סמוך ליישוב שמשית. נכון לשעה 15:40, פועלים במקום 12 צוותי כיבוי בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי וצוותים של קק"ל. לוחמי האש פועלים בשני מוקדי שרפה ביער המתפשטים בחסות הרוחות. בשל העשן הרב המכסה את האזור, התושבים התבקשו להסתגר בבתיהם, לסגור חלונות ופתחים ולהימנע משהייה מחוץ למבנים.

מפקד תחנת נוף הגליל, טפסר משנה עופר אדרי המפקד על האירוע בשמשית, מסר כי המאמץ המרכזי מתמקד בבלימת האש ובמניעת התפשטותה לעבר בתי המגורים. "בשילוב הכוחות הקרקעיים, מטוסי הכיבוי וצוותי קק"ל אנחנו פועלים להשתלט על מוקדי השריפה", אמר אדרי. "בשלב זה אין סכנה לבתים ביישוב". בכבאות והצלה הבהירו כי למרות העשן הכבד, אין צורך בפינוי תושבים מהיישוב נכון לשעה זו.

הכתבה פורסמה לראשונה ב- N12