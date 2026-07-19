כך הפכה חברת כרטיסי אשראי זניחה לאחת השחקניות הגדולות בתחום

הכותבת היא מנכ"לית כאל

כמי שגדלה בעולם הבנקאות, תמיד בחנתי מהלכים שקורים מעבר לים, בעיקר בארצות הברית, ושאלתי את עצמי בזהירות מה מתאים לשוק הישראלי? מה אפשר לייבא בהצלחה?

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Capital one תפסה את עיניי כבר לפני זמן רב. היא נחשבת לאחד מהמוסדות הפיננסים החזקים והחדשניים בארצות הברית. הרבה לפני שבנקאות מבוססת דאטה הפכה לקלישאה, Harvard Business School פרסם בתחילת שנות ה־2000 את אחד מה-Case studies החשובים של עולם הפיננסים: הסיפור על איך Capital one הפכה בתוך עשור מחברת כרטיסי אשראי זניחה של בנק מקומי וקטן בארה"ב, לאחת מחברות כרטיסי האשראי הגדולות בארה"ב. המהלך שלהם היה בסיס לשינוי טקטוני באופן שבו פועלים בנקים וחברות כרטיסי אשראי, ואפשר לסכם אותו בציטוט של מנכ"ל החברה באותם ימים, ריצ'רד פיירבנק: "המוצר הנכון, ללקוח הנכון, בזמן הנכון ובמחיר הנכון".

חוויית לקוח במקום צבירת נקודות

30 שנה חלפו מאז אותו מהלך משנה תעשייה, ו-Capital One ממשיכה להוביל ולשנות את האופן שבו חברות פיננסיות פועלות. אחד האתגרים המרכזיים של מותגי Legacy הוא היכולת להמשיך ולהוביל גם כאשר סביבת הפעילות, הטכנולוגיה וציפיות הלקוחות משתנות בקצב מהיר. בעולם הפיננסי היום, שבו מוצרים ושירותים הופכים דומים יותר ויותר זה לזה, היתרון התחרותי כבר לא נשען רק על המוצר עצמו, אלא על היכולת לבנות מערכת ערך רחבה ורלוונטית יותר ללקוח.

בהקשר הזה, המהלך שביצעה Capital One בעולם התיירות הוא בעיניי דוגמה מעניינת במיוחד לחשיבה אסטרטגית ארוכת טווח ונכונה. החברה זיהתה בשלב מוקדם, שהצורך של הצרכן המודרני נפרש הרבה מעבר למודל המסורתי של צבירת נקודות והטבות, והוא עובר בהדרגה לעולמות של חוויית לקוח, נוחות ושליטה רחבה יותר במסע הצרכני כולו. באמצעות Capital One Travel החברה נכנסה לעולמות הזמנת הטיסות, בתי המלון וניהול הנסיעה עצמה, תוך שילוב כלים מבוססי דאטה וטכנולוגיה כמו חיזוי מחירים, שמירת מחיר והגנה מפני ירידות מחירים לאחר ביצוע ההזמנה.

מה שמבדל את Capital One משחקנים פיננסיים מסורתיים אחרים, הוא השילוב בין תפיסה טכנולוגית עמוקה לבין שליטה גוברת בשרשרת הערך. בתחילה היא בנתה את Capital One Travel יחד עם חברת Hopper, שהתמחתה בחיזוי מחירי טיסות וביכולות מתקדמות כמו Price Freeze והגנות על שיבושי טיסה. בשנת 2026 Capital One עשתה צעד משמעותי נוסף והעבירה את הפעילות "פנימה" - רכשה את הטכנולוגיה, מערכות הספקים וחלק גדול מהצוות שבנה את הפלטפורמה.

תובנות 1

היתרון השתנה: במקום מוצרי אשראי ותשלום, חברות זקוקות לאקו־סיסטם רחב 2

החוויה ולא המוצר: שליטה בחוויה הדיגיטלית של הלקוח חשובה לא פחות מהמוצר הפיננסי עצמו 3

איזון עדין: מותגי Legacy חזקים מצליחים להתרחב לתחומי פעילות חדשים מבלי לאבד את הליבה שעליה נבנה האמון במותג לאורך השנים

האתגר האמיתי הוא ביצירה של אקו־סיסטם

Capital One הבינה שהאתגר האמיתי אינו רק לייצר תנאים טובים יותר ללקוח, אלא להפוך לחלק משמעותי מהאקו־סיסטם הצרכני שבתוכו הוא פועל. בעולם שבו לקוחות יכולים לעבור בקלות יחסית בין כרטיסים, פלטפורמות ומועדוני לקוחות, נאמנות לא נבנית רק באמצעות תגמול פיננסי, אלא באמצעות רלוונטיות מתמשכת ויכולת לייצר חוויה פשוטה, אמינה ואינטואיטיבית יותר.

יש כאן גם מסר רחב יותר עבור העולם הפיננסי. בעידן שבו קשה יותר ויותר לייצר בידול באמצעות מוצר בלבד, הצמיחה העתידית של מותגים פיננסיים תגיע מהיכולת שלהם להרחיב את מערכת היחסים עם הלקוחות מעבר למוצרי הליבה.