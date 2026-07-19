הנגרייה מדנמרק צמחה למותג שהעובדים שלי לא מפסיקים לדבר עליו

הכותבת היא מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח

מעט מאוד חברות מצליחות להישאר רלוונטיות לאורך דורות, ולגו היא אחת מהן. מה שהתחיל ב־1932 כנגרייה קטנה בדנמרק הפך עם השנים לאחד המותגים המוכרים בעולם. דווקא בעידן שבו נדמה שכל העולם עבר ליצור ולבנות בלחיצת כפתור, יש משהו מרשים בכך שלגו ממשיכה להישען על פעולה פשוטה מאוד: בנייה בידיים.

● סקר ענק מגלה: אלה 100 המותגים המובילים לשנת 2026

בשנים האחרונות לגו הבינה שהקהל שלה כבר מזמן לא מורכב רק מילדים. לצד ערכות המשחק הקלאסיות, החברה הרחיבה את קווי המוצר שלה גם עבור מבוגרים, ויצרה דגמים מורכבים וסדרות אספנות שמספקות זריקת נוסטלגיה ולעיתים אפילו הפוגה תרפיסטית בתוך שגרת היום העמוסה. כך לגו הצליחה להפוך את עצמה למותג פנאי, עיצוב ותרבות עבור מבוגרים שמוכנים להשקיע את מיטב כספם וזמנם על חוויית הבנייה. לא פעם יצא לי לשמוע עובדים במסדרונות מיקרוסופט מדברים בהתלהבות על דגם חדש שבנו בבית או מתלבטים מה להרכיב בסוף השבוע.

70 שנה של עקביות

הכוח הגדול שלה נמצא בפשטות: עיצוב החיבורים בין קוביות הלגו כמעט ולא השתנה מאז שנרשם עליו פטנט ב־1958, כך שלבנת לגו משנות ה־50 עדיין מתחברת בצורה מושלמת ללבנה שיוצרה היום. בעולם של התיישנות מהירה ושינויים בלתי פוסקים, יש משהו יוצא דופן בעקביות הזאת.

לאורך השנים לגו פיתחה רעיון מותגי מדויק ועקבי: כל לבנה היא הזמנה לבנות משהו גדול יותר. אולי זו אחת הסיבות לכך שהמותג נשאר רלוונטי גם כשהרגלי הצריכה, המדיה והפנאי משתנים שוב ושוב. היא לא רודפת אחרי כל טרנד, אלא יודעת לקחת שינויים תרבותיים וטכנולוגיים ולתרגם אותם לשפה שלה, שפה של יצירתיות, דמיון ולמידה. אולי זו אחת הסיבות לכך שהמותג מצליח להישאר רלוונטי גם בתקופה שבה טכנולוגיות משתנות בקצב חסר תקדים. במקום להתמקד בטכנולוגיה עצמה, לגו ממשיכה להתמקד באופן שבו אנשים לומדים, יוצרים ועובדים יחד.

תובנות 1

פשטות: עיצוב החיבורים בין קוביות הלגו כמעט ולא השתנה מאז שנרשם עליו פטנט ב־1958 2

טכנולוגיה זה לא מספיק: צריך לעזור לאנשים להבין איך לעבוד איתה 3

להתבגר עם הקהל: החברה הרחיבה את קווי המוצר שלה גם עבור מבוגרים

מטכנולוגיה לחוויה אנושית

אחת הדוגמאות המעניינות לכך היא המהלך החדש של LEGO Education שבמסגרתו השיקה החברה ערכות לימוד המלמדות ילדים עקרונות של מדעי המחשב ובינה מלאכותית דרך משחק, בנייה ועבודה משותפת. בעיניי, הדבר המעניין במהלך הזה הוא לא רק הטכנולוגיה עצמה, אלא הדרך שבה לגו בוחרת להציג אותה: לא כמשהו מאיים, אלא ככלי ליצירה, סקרנות ופתרון בעיות. גם ההכרזה האחרונה של לגו על Smart Play שמוסיפה שכבה אינטראקטיבית של אורות, צלילים ותגובות פיזיות למשחק עצמו, לא מנסה להחליף את חוויית הבנייה המוכרת אלא להרחיב אותה.

המהלך הזה מעניין במיוחד משום שהוא לא עוסק רק בטכנולוגיה עצמה, אלא גם בדרך שבה ילדים לומדים לחשוב עליה. הערכות נועדו לעודד סקרנות, עבודת צוות ופתרון בעיות, מיומנויות שהופכות חשובות יותר בעידן ה־AI.

בעולם הטכנולוגי יש לפעמים נטייה להסתכל על חדשנות בעיקר דרך היכולת לייצר את הדבר הבא. אבל ככל שהבינה המלאכותית הופכת לחלק מרכזי יותר מהחיים שלנו, נדמה שלא מספיק רק לפתח טכנולוגיות חדשות. צריך גם לעזור לאנשים להבין איך לעבוד איתן, לסמוך עליהן ולהשתמש בהן בצורה אחראית. במובן הזה, לגו מצליחה להזכיר שטכנולוגיה משמעותית באמת היא כזו שמעמיקה את החוויה והיכולת האנושית.

כמו שבעבר לימדנו ילדים להשתמש במחשב או לחפש מידע באינטרנט, כך נצטרך ללמד את הדור הבא להבין איך לעבוד לצד מערכות AI לשאול את השאלות הנכונות ולהפעיל שיקול דעת. אולי זו בדיוק הסיבה שלגו מצליחה להישאר רלוונטית לאורך דורות. היא לא מנסה להתחרות בשינויים טכנולוגיים או לעצור אותם, אלא לקחת אותם ולהפוך אותם לחוויה אנושית ונגישה יותר.