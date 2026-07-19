משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלות בפייסבוק ובאינסטגרם

משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלות באתר פייסבוק, הרשת החברתית מבית מטא. על-פי הדיווחים, האפליקציה עובדת כנדרש, אך גרסת המחשב לא עובדת. עם זאת, כ-5,000 דיווחים בשירות Downdetector מדווחים על תקלות בגרסת הווב של פייסבוק. משתמשים מקבלים הודעות תקלה על כך שהחשבון אינו זמין זמנית, ושבחברה מצפים שהמצב ייפתר בקרוב.

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בפילוח לפי ישראל, נראה כי מעל ל-400 משתמשים דיווחו על תקלות בשירות. יתרה מכך, ב-Downdetector צוין כי כמה מאות משתמשים מדווחים על תקלות באינסטגרם.

כשמנסים להיכנס לאתר פייסבוק, עולה הודעת תקלה: "חשבונך אינו זמין כעת עקב בעיה באתר. אנו מצפים שזה ייפתר בקרוב. אנא נסה שוב בעוד מספר דקות". באתר הסטטוס של מטא עבור עסקים לא נראה שבחברה מדווחים על תקלות לפי שעה.

חלק מהמשתמשים ציינו כי הם לא מסוגלים לראות את הפיד שלהם, אחרים נתקלו בהודעת השגיאה או בקשיי התחברות שונים.

מטא לא פרסמה הודעה רשמית, ולפי שעה לא ברור מה סיבת התקלה או היקפה.