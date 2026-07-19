אנתרופיק מתכוננת להנפקה ורוצה לוודא שהיא מספרת למשקיעים את כל הדברים הנכונים. היא גם מוכנה לשלם הרבה מאוד כסף לשם כך. לפי האתר יאהו פייננס, החברה שמאחורי קלוד פרסמה לאחרונה מודעת דרושים רשמית לגיוס "מנהל/ת יחסי משקיעים" לצוות שלה, שתפקידם העיקרי יהיה לבנות את "נרטיב המעורבות של המשקיעים וההשקעה" של החברה.

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בפירוט התפקיד החדש, נכתב שמנהל יחסי המשקיעים יהיה "אחראי על הבנה מעמיקה של נקודות המבט של המשקיעים על אנתרופיק ועל התעשייה בכללותה, וכן על הבאת תובנות אסטרטגיות להנהלה כדי לסייע בקבלת החלטות מפתח". בין המשימות הספציפיות שצוינו בהצעת העבודה נכללות יצירת "מסרים הפונים למשקיעים" וייצוג אנתרופיק ב"פגישות משקיעים". התפקיד הזה לא עוסק רק בהקרנת תדמית מותג ברורה לקהילה החיצונית. מנהל יחסי המשקיעים יעבוד על "תדרוכים פנימיים בנוגע לאופן שבו השוק חושב על אנתרופיק".

600 אלף דולר לשנה, על פי יאהו פייננס, הם סכום מעט נמוך יותר ממה שמרוויחים בעלי השכר הגבוה ביותר באנתרופיק. השכר בחברה הוא בטווח של בין 198,588 דולר לשנה עבור התפקיד בעל השכר ה"נמוך ביותר" ל-841,090 דולר.

נראה שאנתרופיק מנסה לחזק את מעמדה, הדומיננטי גם כך, לפני שהיא מנפיקה לראשונה לציבור. הידיעה על פרסום משרה זו מגיעה רק חודשים ספורים לאחר שאנתרופיק שכרה את קנת' דורל כראש יחסי המשקיעים שלה. לפני שעבד עם אנתרופיק, דורל מילא את אותו התפקיד בחברת האם של פייסבוק, מטא.

אנתרופיק משכה אליה עובד בכיר נוסף הקיץ, כאשר חתן פרס נובל ג'ון ג'אמפר הצטרף לשורותיה לאחר שנים ב-DeepMind של גוגל.

על פי דיווחים, אנתרופיק כבר עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם שותפים בנקאיים על קווי אשראי ועל בניית מאגר המשקיעים שלה. בקצב הזה, על פי CNBC, ייתכן שאנתרופיק תגיע לשוק המניות כבר באוקטובר.