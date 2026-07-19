הודעות טקסט המגיעות משולחים בשם אמה או שרה, מטעם קבוצה בשם Friends For Peace. "כיצד לדעתך ישפיעו שיחות השלום שמנהלות ארה"ב וישראל עם איראן על הביטחון העולמי?" נכתב בהן.

● הקנדי שמוביל את התרחקות אירופה מארה"ב

● משפיענים הם פאסה. משפיעים אלטרנטיביים הם הדבר הבא

בחודשים האחרונים הטלפונים הסלולריים של מיליוני אמריקאים הוצפו בהודעות דומות. הן נכתבות באמצעות בינה מלאכותית, מופצות בידי חברה שבבעלות יועץ ותיק של טראמפ, וממומנות על ידי ממשלת ישראל.

כ־60% מהאמריקאים הבוגרים מחזיקים כיום בדעה שלילית על ישראל, לפי סקר שערך מרכז המחקר פיו במרץ, בין היתר בשל המלחמות בעזה ובאיראן.

ישראל משקיעה עשרות מיליוני דולרים בניסיון לבלום את המגמה הזאת, תוך שימוש באסטרטגיות חדשות המבוססות על בינה מלאכותית ובמימון ישיר של כלי תקשורת שמרניים.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, האשים בשבוע שעבר את ישראל בניסיון להקשות על המשא ומתן שמנהלת ארה"ב לסיום העימות עם איראן באמצעות קמפיין ההשפעה שלה. גורמים ישראליים מסוימים "מנסים לתמרן את דעת הקהל האמריקאית ולשנות אותה כדי שהמלחמה תימשך ללא הגבלת זמן", אמר בפודקאסט של ג'ו רוגן.

הודעות הטקסט הן חלק מחוזה בהיקף של יותר מ־45 מיליון דולר שעליו חתמה לאחרונה ממשלת ישראל עם בראד פארסקייל, מבעלי בריתו הוותיקים של הנשיא טראמפ.

שר החוץ גדעון סער אמר בסוף השנה שעברה כי ישראל הקצתה בתקציב 2026 יותר מ־700 מיליון דולר להרחבת המאמצים של המדינה "לעצב תודעה" ולשפר את תדמיתה בעולם. משרד החוץ לא השיב לבקשות להתראיין. תומכי הקמפיין טוענים כי הוא נחוץ כדי להתמודד עם קמפייני ההשפעה שמנהלות איראן והתנועה הפרו פלסטינית.

"האיום הקיומי על ישראל טמון במידע כוזב, משני הצדדים", אמר פארסקייל בריאיון שנערך לאחרונה. הוא הכחיש כל ניסיון לערער את המו"מ שמנהלת ארה"ב.

במהלך השנה האחרונה ישראל שכרה לפחות שש חברות כדי לסייע למאמציה בארה"ב. שלושה תריסרי אנשים, רבים מהם אנשי שיווק, נרשמו כסוכנים זרים מטעם ישראל. לדברי ניק קליבלנד סטאוט, חוקר העוסק בלובינג זר במכון קווינסי לאחריות ממלכתית (Quincy Institute for Responsible Statecraft) ישראל צפויה להוציא השנה על מאמצי השפעה בארה"ב יותר מכל מדינה אחרת שדיווחה על כך לממשל הפדרלי. מדינות נוספות, ובהן קטאר, הוציאו לאורך השנים סכומי כסף גדולים על מאמצי השפעה.

כלי תקשורת שמרניים

פעילותו של פארסקייל מעוררת ביקורת גם בשל תפקידו כמנהל האסטרטגיה הראשי של סיילם מדיה, תאגיד מדיה המארח מגישי פודקאסטים ותוכניות רדיו שמרניים פופולריים, ובהם יו יואיט, סקוט ג'נינגס ולארה טראמפ.

החוזה הראשוני שלו עם ישראל כלל "שילוב של מסרים נרטיביים בנכסי רשת סיילם מדיה ובערוצי הפצה מסונכרנים".

"איך ייתכן שרשת תוכניות האירוח השמרנית השנייה בגודלה מנוהלת בידי סוכן זר רשום?" אמר סטיב באנון, לשעבר האסטרטג הראשי של טראמפ וכיום מגיש פודקאסט בולט.

בסיילם מדיה ובחברת פארסקייל אמרו כי הם אינם משלמים למגישים כדי שיאמרו דברים מסוימים על ישראל, וכי הכסף שולם עבור יותר מ־500 אלף דולר בפרסומות ברשת. "המגישים שלנו בנו את הקריירה שלהם על כך שהם אומרים בדיוק את מה שהם חושבים, לא על קריאת טקסט שמישהו אחר כתב עבורם", אמר מנכ"ל סיילם מדיה, דייוויד סנטרלה. רבים ממגישי סיילם מגינים על ישראל כבר שנים, ולעיתים אף מהדהדים זה את דבריו של זה בהגנתם על המדינה.

מאמצי ההשפעה של ישראל משתרעים הרבה מעבר לפארסקייל.

קבוצה בשם Show Faith by Works הגישה מסמכים שבהם פירטה תוכנית להפצת מסרים פרו־ישראליים, המיועדים במיוחד למבקרים בכנסיות ענק ולסטודנטים במכללות נוצריות. לפי המסמכים, באמצעות קמפיין המבוסס על גידור גיאוגרפי ניתן יהיה להגיע לכארבעה מיליון מהם בדרום מערב ארה"ב.

הקבוצה, שהוקמה ביולי האחרון, ציינה כי הפעילות תתמקד ביצירת "זיקה חיובית למדינת ישראל, תוך קישור האוכלוסייה הפלסטינית עם גורמים קיצוניים", וכי עלותה תסתכם ביותר מ־3 מיליון דולר. עוד נכתב כי בכוונתה לגייס אישים בעלי השפעה כחלק מהמאמץ, וכי השחקן כריס פראט וכוכב הכדורסל סטפן קרי הם שתי דוגמאות לדוברים מפורסמים אידיאליים. (נציגו של פראט מסר כי איש לא פנה אליו; נציגו של קרי לא הגיב.)

במייל מסר מייסד Show Faith by Works, צ'אד שניטגר, כי מאז פנתה הקבוצה לכיוון אחר, וכי עיקר התקציב הופנה להקמת מוזיאון נייד הכולל סרטוני וידאו שהופקו במיוחד עבורו.

ניהול משפיענים

מאמצי ההשפעה של ישראל מכוונים גם כלפי השמאל האמריקאי. המלחמה בעזה הובילה לקרעים עמוקים בקרב המפלגה הדמוקרטית במהלך הפריימריז המתנהלים בה, סביב השאלה אם לתמיכה בישראל עדיין יש מקום במפלגה.

יואב דייוויס, המחזיק בחשבון אינסטגרם פופולרי, המונה 193 אלף עוקבים, עומד בראש חברת שיווק שהתקשרה בחוזה עם ישראל. במסגרת עבודתה השתתפה החברה, בין היתר, בשיחות עם "צוות לניהול משפיענים" וניהלה "טאלנטים שנשכרו". דייוויס מרבה להביע את עמדותיו בחשבון האינסטגרם שלו בוויכוחים סביב ישראל והמלחמה, ובין היתר השתתף במצעד הגאווה שנערך בירושלים ביוני. "ישראל היא ללא ספק המקום הבטוח ביותר במזרח התיכון עבור קהילת הלהט"ב", אמר בשמחה למצלמה. הוא אינו חושף אם ישראל שילמה עבור הפוסטים או עבור נסיעותיו, ולא השיב לבקשות להגיב.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מקפיד בשנים האחרונות לטפח קשרים עם משפיענים שמרנים, ונפגש עמם לפחות בשניים מביקוריו האחרונים בארה"ב. הידרדרות התמיכה של האמריקאים בישראל "מתואמת כמעט לחלוטין עם העלייה הגיאומטרית בשימוש ברשתות החברתיות", אמר בריאיון לתוכנית "שישים דקות" במאי.

מהמסמכים עולה כי ישראל וסוכנים זרים הרשומים מטעמה העבירו תשלומים לחברות שבבעלות משפיענים נוספים כחלק ממאמצי ההשפעה שלה, אך לא צוין בהם כי שולמו כספים עבור פרסומים. משפיעני מערכות היחסים האוונגליסטים סטפני וקיילב ראוס, שמפרסמים באינסטגרם פוסטים מעוצבים בנושאים כמו "10 דברים שכדאי להתפלל עליהם למען הנישואים שלכם", הם בעלי חברה שקיבלה בשנה שעברה 4,500 דולר מקבלן שעבד עבור ישראל, עבור "קידום שיווקי אסטרטגי". בני הזוג ראוס לא השיבו לבקשות להגיב.

הצ'אטבוט של פארסקייל

מהמסמכים עולה כי החוזה של פארסקייל עם ישראל גדול משמעותית מהחוזים שקיבלו יועצים אחרים של טראמפ מממשלות זרות, ובהן ערב הסעודית, הודו וקטאר, אשר שילמו בדרך כלל ללוביסטים עשרות אלפי דולרים בחודש.

פארסקייל עבד בקמפיינים של טראמפ ב־2016 וב־2020, והתפרסם בעקבות השימוש שעשה בחברת הנתונים קיימברידג' אנליטיקה כדי לאסוף נתונים מפייסבוק. כיום הוא כבר אינו נמצא בקשר שוטף עם הנשיא, אך עדיין מקיים קשרים עם בני משפחת טראמפ.

בסוף 2024 הוא טס לישראל כדי להציג את שירותיו בפני הממשלה, ואמר לגורמים רשמיים כי החברות שהקים והשקיע בהן הן "ככל הנראה הגוף הגדול ביותר, מלבד פוקס ניוז, שפועל למאבק במידע כוזב ובשנאת יהודים". מאז שב לישראל באופן קבוע כדי לעדכן גורמי ממשל.

המאמץ כולל הקמת אתרי אינטרנט, יצירת פוסטים והפצת קישורים בעלי תוכן פרו ישראלי, שנועדו בין היתר להגדיל את הסיכוי שצ'אטבוטים של בינה מלאכותית, כמו קלוד או ChatGPT יציגו תוצאות חיוביות יותר על ישראל. לעיתים הפנו הצ'אטבוטים, כמקורות מידע, לאתרים כמו Allyvia.org העוסק בברית בין ארה"ב לישראל, שהוקם על ידי צוותו של פארסקייל. לדבריו, אחת המטרות היא לזהות את החששות המרכזיים של אנשים בנוגע לישראל, להתמודד עמם ולדווח לממשלת ישראל על התשובות.

פארסקייל הוא גם משקיע בחברה בשם Influenceable, המשלמת למשפיעני רשת עבור פרסומים. לדבריו, הוא לא שכר משפיענים עבור ישראל.

לעיתים מקבלי הפניות מטעם ישראל חשו כי הם חלק מקמפיין רחב יותר.

האמנית בת' סרדוט קיבלה ביוני אחת מהודעות הטקסט של Friends for Peace, שבה התבקשה להביע את דעתה על ישראל. לדבריה, עד מהרה הבחינה שהשיחה מרגישה מעגלית: כל תשובה שנתנה נוסחה מחדש ונשלחה אליה בחזרה בהודעת המשך.

"אמרתי לו, 'אני לא חושבת שאתה בן אדם אמיתי', והוא ניסה לשכנע אותי שהוא כן", סיפרה סרדוט בריאיון.

מערך הודעות הטקסט מופעל על ידי חברת ספרקפייר, הטוענת כי מערכת ההודעות מבוססת הבינה המלאכותית שלה מסוגלת לנהל שיחות יעילות יותר מקמפיינים מסורתיים של הודעות טקסט. עד אמצע מאי שולמו לה 6.5 מיליון דולר עבור הפרויקט. דובר ספרקפייר מסר בהצהרה כי "אנשי צוות אנושיים מעורבים לאורך כל תהליך השיחה ומתקשרים ישירות עם מקבלי ההודעות".

נראה כי Friends for Peace אינה רשומה כעמותה או כחברה בערבון מוגבל (LLC). כשנשאל אם Friends for Peace היא ארגון אמיתי, דובר פארסקייל השיב: "איך אתה מגדיר ארגון אמיתי?"

גם סרדוט לא הצליחה למצוא לארגון אתר אינטרנט, והחלה לחשוד.

"גם אם מדובר במטרה שאני מאמינה בה, אני לא רוצה לנהל שיחה עם בינה מלאכותית", אמרה.

כל מאמצי ההשפעה הללו המחישו עד כמה המשימה של ישראל קשה. לדברי אנשים ששמעו את הדברים, גם טראמפ התייחס באירועי גיוס תרומות פרטיים לירידה בתמיכה הציבורית בישראל.

"הם מנסים למכור משהו שאי אפשר למכור", אמר באנון.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.