אלביט זכתה בחוזים בסך 370 מיליון דולר בארה"ב

אלביט הודיעה היום (ב') כי החברה הבת אלביט אמריקה זכתה בכמה חוזים בסך 370 מיליון דולר מרשות המכס וביטחון הגבולות האמריקאי, לאספקה עד מאי 2029 של מערכות להגברת הביטחון הלאומי של ארה"ב.

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החוזה נודע ביום שבו החברה הבת בבריטניה, אלביט UK, פותחת את התצוגה שלה בתערוכה האווירית הבינלאומית פרנבורו 2026, שמתקיימת בפארנבורו, המפשייר, עד יום שישי. ESUK, חברת הבת של אלביט, מספקת מזה למעלה משני עשורים טכנולוגיות הגנה מתקדמות וריבוניות לכוחות ההגנה הבריטיים.

כחברה בריטית המעסיקה למעלה מ-650 אנשי מקצוע מיומנים ב-15 אתרים ברחבי המדינה, ESUK מספקת לכוחות המזוינים הבריטיים פורטפוליו רחב של פתרונות הגנה מתקדמים. החברה מספקת כיום סדרה של פתרונות אימון סינתטיים המבטיחים כי אנשי הצבא מוכנים למשימה בהתאם לצרכים המבצעיים המודרניים. לצד זאת, החברה סיפקה לצבא הבריטי מערכות אוויריות בלתי מאוישות (UAS) מתקדמות, בהן Thor ו- Magni-X, המספקות יכולות מודיעין, מעקב וסיור (ISR) משופרות. ESUK היא גם שותפה מרכזית בתוכנית Maritime Electronic Warfare System Integrated Capability (MEWSIC) של הצי המלכותי, ומספקת לצי המלכותי מערכות לוחמה אלקטרומגנטית מהדור הבא עבור צי הקו הראשון שלו.

בפארנבורו, ESUK תציג את מגוון יכולותיה בתחום האווירי, אשר עשויות לסייע לכוחות המזוינים הבריטיים להתמודד עם אתגרי המחר. בין היתר יוצג X-Sight Helmet Mounted Display ‏(מערכת תצוגה לקסדה) שכבר היום מסייעת לטייסי מסוקים ברחבי העולם לטוס בבטיחות גבוהה יותר באמצעות אספקת מודעות מצבית מדויקת יותר. X-Sight מספקת לטייסים שכבת תצוגה חזותית של נתוני טיסה טקטיים ונתוני משימה, בשילוב מידע מחיישנים על פני שדה ראייה רחב, ובכך מספקת נראות טובה יותר לסיכונים כגון קווי מתח, וכן לאיומים הכוללים מערכות אוויריות בלתי מאוישות וכלי טיס עוינים.

בביתן של ESUK יוצגו גם טכנולוגיות נוספות מהתחום האווירי מתוך פורטפוליו אלביט, ובהן פתרונות לאימון טייסים ואימוני משימה שנועדו להכין צוותי אוויר בסביבות מבצעיות המדמות את המציאות; מערכות הגנה עצמית אוויריות הכוללות יכולות לוחמה אלקטרונית (ל"א) שנועדו לשפר את השרידות ולתמוך בעליונות האווירית בסביבות איומים מורכבות; וכן טכנולוגיות הלייזר של אלביט. בה בעת,בהמשך לרכישת חברת U-TacS מוקדם יותר השנה, ESUK תציג את תוכניתה עבור החברה. כמרכז לייצור מערכות אוויריות בלתי מאוישות בבריטניה, U-TacS מהווה חלק מרכזי בתוכניות הצמיחה של ESUK במדינה, במטרה לייצר מגוון יכולות, לרבות אמצעים אוטונומיים לשהות ממושכות.