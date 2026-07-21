קיבלתם ירושה? בדקו אם מוצר החיסכון הזה מתאים לכם

פוליסת חיסכון המנוהלת (בעיקר) על ידי חברות הביטוח היא מכשיר גמיש שפתוח לכולם. המוצר מיועד לחוסכים לטווח קצר וארוך כאחד שברשותם סכום כסף פנוי, כמו ירושה למשל, שאותו הם מעוניינים להשקיע בשוק ההון ללא הגבלות מיוחדות; לאלה שמעדיפים שאחרים ינהלו עבורם את הכסף. החיסרון שלה ביחס למוצרי חיסכון אחרים הוא בדמי הניהול הגבוהים באופן יחסי - כ-1% מהצבירה השנתית.

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פוליסת חיסכון מכשיר חיסכון לטווח בינוני, ללא הטבות מס משמעותיות דמי ניהול: גבוהים יחסית, 0.7%־1.2%

מגבלת הפקדה בשקלים: אין

מתי משלמים מס: בפדיון או במעבר בין גופים

יתרון מרכזי: אין הגבלת הפקדה

חיסרון מרכזי: יקר

איך מפקידים ומה המגבלות?

ההפקדה לפוליסת חיסכון יכולה להתבצע באמצעות הפקדה חד־פעמית של סכום התחלתי, באמצעות הוראת קבע חודשית, או שילוב. היתרון המרכזי הוא היעדר תקרת הפקדה. כל אדם, שכיר או עצמאי, יכול להפקיד כל סכום שיבחר, החל ממאות שקלים בחודש ועד למיליוני שקלים בהפקדה בודדת.

מתי אפשר למשוך את הכסף?

הכסף בפוליסת חיסכון נזיל בכל עת וניתן למשיכה בתוך מספר ימי עסקים.

מהן השלכות המס?

בעת המשיכה, החוסך נדרש לשלם מס רווח הון ריאלי בשיעור של 25% על הרווחים שנצברו. מעבר בין מסלולי השקעה בתוך אותה חברת ביטוח אינו נחשב לאירוע מס, מה שמאפשר לכסף להמשיך ולצבור תשואה דריבית. אך מעבר מגוף השקעה אחד לאחר כן ייחשב אירוע מס.

מי הגופים המובילים?

מי שתפסה את צמרת התשואות מתחילת שנת 2026 היא חברת הביטוח כלל, שרשמה תשואה של 7.4%. בסיכום שלוש השנים האחרונות מי שמובילות את הטבלה הן חברת הביטוח איילון (תשואה של כמעט 50%) ובתי ההשקעות מיטב ומור שהציגו תשואה של כ־46% וכ־45% (בהתאמה). אחריהם מנורה וכלל עם תשואה מצטברת של 44%.

מוצרים מתחרים?

המתחרה הישירה לפוליסת החיסכון היא קופות גמל להשקעה. פוליסת החיסכון נחותה מקופת גמל להשקעה בגזרת דמי הניהול, שלרוב נוטים להיות גבוהים יותר בפוליסות וגם בהטבות המיסוי. היא עדיפה על קופת גמל להשקעה בכך שאין לה תקרת הפקדה שנתית.

מוצרים מתחרים נוספים הם ניהול תיקי השקעות (מוצר יקר יחסית שכל פעולה בו מלווה בעמלות קניה ומכירה ורף הכניסה אליו הוא 300-500 אלף שקל) והשקעה עצמאית דרך קרנות נאמנות.

טיפים לחוסכים

■ בקשו הנחה בדמי הניהול: דמי הניהול בפוליסות חיסכון אינם גזירה משמיים. ככל שהסכום המופקד גבוה יותר, כך כוח המיקוח שלכם מול חברת הביטוח גדל.

■ נצלו את סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה: אם אתם או הוריכם ילידי שנת 1948 ומטה, גם פוליסת חיסכון יכולה להוות מקלט מס מצוין שיכול לחסוך כמעט 4,600 שקל בשנה.

■ התאימו את רמת הסיכון לאופק ההשקעה: אם הכסף מיועד לעוד 10 שנים, שקלו מסלול מנייתי; אם אתם צריכים אותו לשנה הבאה, העדיפו מסלול סולידי.