חברת המים הממשלתית מקורות היא צרכנית החשמל הגדולה ביותר בישראל, ולאחרונה היא הולכת ומרחיבה את יכולת הייצור העצמית של חשמל לצרכיה. במסגרת מכרז שהיא מפרסמת כעת, היא צפויה להקים 100 מגה-וואט של יכולת ייצור סולארית וסוללות בהספק של 400 מגה-וואט בשעה.

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לאחרונה, מקורות גם זכתה במכרז חשמל מוזל של רשות החשמל, בו היא תשתמש לצרכיה. מקורות היא גם היחידה בישראל שמחזיקה ביכולת הידרו-אלקטרית, במסגרתה לחץ מים גבוה בנקודות מסוימות בצנרת מומר לחשמל.

למקורות יש כיום 28 מגה-וואט מחוברים לחשמל, והיא מתכננת להכפיל כמות זאת פי 10 בשנים הקרובות, זאת כדי לספק חשמל זול יותר לשינוע מים לשימוש ביתי, חקלאי ותעשייתי ברחבי המדינה.

בנוסף, במקרה של פגיעה ברשת החשמל או בתשתיות ייצור חשמל במקרה של תקלה או מצב חירום ביטחוני, מקורות רוצה לשמור לעצמה יכולת לפעול במשך מספר שעות בלי תלות ברשת החשמל המרכזית.

"תועלת עסקית רחבה"

על-פי מקורות, המתקנים הסולאריים שהיא יוצאת למכרז על הקמתם "מיועדים להצבה על גבי מאגרי מים בכל רחבי הארץ". לדברי החברה, "במסגרת ההליך ייבחרו יזמים שיהיו אחראים לתכנון, להקמה ולהפעלה של המתקנים, כאשר למקורות תינתן זכות ראשונים לרכוש את החשמל שייווצר לצרכיה התפעולים", וכל חשמל שהיא לא תצרוך בעצמה יימכר לרשת במחיר שוק.

עוד אומרים במקורות כי "המהלך צפוי יניב תועלת עסקית רחבה ויחזק את יכולת ייצור החשמל העצמאית של החברה, הנחשבת קריטית עבור מקורות כספקית שירות חיוני הנדרשת להבטיח אספקת מים רציפה גם בשגרה וגם במצבי חירום".

כאמור, מקורות היא גם היחידה בישראל שמחזיקה ביכולות הידרו-אלקטריות, כלומר הפקת חשמל מזרם המים. טורבינות אלה משמשות לרוב בסדרי גודל גבוהים בהרבה בנהרות גדולים ודרך סכרים, אך כאן מקורות מנצלת עודפי לחץ בנקודות מסוימות ברשת המים כדי להמיר חלק מהאנרגיה חזרה לחשמל שימושי.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בירך על המהלך ואמר כי "הקמת מתקנים סולאריים מגדילה את הביטחון האנרגטי של ישראל, מבטיחה אספקת אנרגיה רציפה בשגרה ובחירום, ומסייעת לנו לעמוד ביעדים לייצור חשמל שאינו מזהם שמקורו בייצור מאנרגיות מתחדשות".

יו"ר דירקטוריון מקורות, עו"ד משה שמעוני, מסר כי "הקמת המתקנים הסולאריים ומערכות האגירה היא צעד משמעותי בחיזוק העצמאות האנרגטית של מקורות ובהבטחת הרציפות התפעולית של משק המים".