דיווחים שוטפים

06:48 - דיווח ב"וושינגטון פוסט": המודיעין האמריקאי מעריך כי התקיפות האחרונות של צבא ארה"ב באיראן לא מייצרות השפעה של ממש על ההנהגה באיראן, ואין ביכולתן לרכך את העמדות של טהרן במשא-ומתן

המודיעין מציין כי ארה"ב ואיראן תקועות כעת במצב ביניים בלתי מוגדר בין שלום למלחמה, וכי נתיב הרחבת הלחימה הנוכחי של טראמפ מוביל ל"מבוי סתום".

05:38 - דיווח: ההערכה בישראל - איראן העבירה אלפי צנטריפוגות לעומק הר המכוש

המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות עמוק בתוך הר המכוש, כך אמרו גורמים ישראלים ואמריקאים ל"וול סטריט ג'ורנל". ההתפתחות הזו, לדבריהם, מגבירה את החששות שטהרן עלולה לשקם את תוכנית הגרעין שלה. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארה"ב ואמרה כי הצנטריפוגות עברו לאחר מבצע "עם כלביא" ביוני אשתקד, כאשר תקיפות אמריקאיות וישראליות פגעו בשלושת אתרי הגרעין העיקריים של איראן. לכתבה המלאה

05:07 - המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך טראמפ שוקל חזרה למלחמה רחבה

האפשרויות שעומדות בפני נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הן הפסקת אש בת 10 ימים, כפי שמציעות המתווכות - או חזרה למלחמה רחבה מול איראן.

על פי גורמים המעורים בפרטים, ההכרעה תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. לכתבה המלאה

04:37 - תקרית ימית נוספת במצר הורמוז, הצוות נטש את הספינה

מרכז הסחר הימי הבריטי (UKMTO) דיווח על תקרית ימית במצר הורמוז, מצפון-מזרח לעומאן. לפי הדיווחים, הצוות נטש את הספינה ונמצא כעת בסירת הצלה.

04:35 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות באיראן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מדווח על השלמת גל התקיפות באיראן. לפי הודעתם, כוחות אמריקאים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים וכן מערכות הגנה אווירית - "כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים הזורמים דרך מצר הורמוז".

04:18 - משרד החוץ האמריקאי הוציא "אזהרה עולמית" לאזרחי ארה"ב - עקב "המתחים הגוברים במזרח התיכון"

04:08 - משמרות המהפכה: מכליות עלו באש כשניסו לחצות את מצר הורמוז



במשמרות המהפכה טוענים כי שתי מכליות נפט עלו באש לאחר שהותקפו, כשניסו לעבור דרך הנתיב הדרומי של מצר הורמוז. עוד דיווחו כי שיגרו טילים וכטב"מים אל מערכת פטריוט של ארה"ב שמוצבות בבחריין.

01:53 - צבא איראן: שיגרנו טילים לעבר מערכות אמריקאיות בכווית

צבא איראן מדווח כי שיגר טילי קרקע-קרקע לעבר מערכות טילים אמריקאיות בבסיס ארפיג'אן שבכווית. במקביל, בתקשורת האיראנית דיווחו על פיצוצים בבנדר עבאס.

01:18 - מרכז הסחר הימי הבריטי מדווח: ספינה הותקפה במצר הורמוז

00:32 - צבא כווית: מתמודדים עם מתקפות טילים וכטב"מים ששוגרו לעברנו מאיראן

00:21 - באספהאן דיווחו על פיצוצים, באיראן מיהרו להכחיש: "בוחנים את הסיבה לפיצוץ"

זמן קצר אחרי שצבא ארה"ב הודיע שפתח בגל תקיפות נוסף באיראן, באספהאן דיווחו על פיצוצים שנשמעו במרחב. מאוחר יותר מיהר מושל אספהאן להכחיש את הדיווחים וטען: עד כה לא בוצעה הלילה תקיפה לעברנו, בוחנים את הסיבה לפיצוץ שעליו דיווחו התושבים.

פורסם לראשונה ב-N12