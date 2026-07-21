מנכ"ל הבנק הגדול בעולם: "לא הייתי קונה מניות במחירים האלה"

ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, הזהיר בראיון שנתן אמש לרשת CNBC שמשקיעים מעריכים בחסר את הסיכונים הניצבים בפני הכלכלה העולמית, והצהיר כי לא היה רוכש ניירות ערך או אג"ח ארוכות־טווח במחירים הנוכחיים שלהם.

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"אני חושב שהסיכונים הללו הם ככל הנראה גדולים יותר ממה שאחרים חושבים", אמר דיימון, שמוביל את בנק ההשקעות הגדול בעולם במונחי שווי שוק. דיימון הצביע בהקשר זה על המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, על המתחים בין ארה"ב לסין ועל הוצאות הביטחון ההולכות וגוברות בתקופה של גירעונות ממשלתיים תופחים.

כשנשאל האם השווקים מתמחרים בחסר את הסיכוי לזעזוע משמעותי, דיימון אמר שקשה לדעת בדיוק אילו סיכונים כבר משתקפים במחירי הנכסים. "זה ייתכן שמשהו כבר מגולם במחיר, אבל מה שלא מגולם - זה מה שקורה בפועל", הוא אמר.

בעוד שדיימון הכיר בכך שהכלכלה העולמית הפכה איתנה יותר, בשל תלות נמוכה יותר באנרגיה בהשוואה לעשורים הקודמים, הוא הזהיר כי הדבר לא מבטל את האפשרות של נקודת תפנית פתאומית. "יכול להיות שיידרשו יותר קשים על גב הגמל כדי לגרום לנקודת המפנה הזאת. אפילו המלחמה הנוכחית שמתרגשת שוב, אולי זה לא מספיק כדי לעשות זאת". דיימון ציין גם גירעונות ממשלתיים מתמשכים בארה"ב יביאו בסופו של דבר ליום דין (במקור: reckoning), ועלולים להוביל לעליית רמות הריבית.

כאשר דיימון נשאל אם היה רוכש אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ארוכות־טווח, הוא השיב: "באופן אישי, לא". הוא ציין כי הוא רואה מעט מקום לאפסייד עבור האג"ח הממשלתיות, והעריך כי אפילו אם האינפלציה נופלת בחזרה ליעד ה-2% של הפדרל ריזרב, "התשואה לעשר שנים אמורה כנראה להיות ברמה של בין 4% ל-4.5%".

לדבריו, גם מניות הוא לא היה רוכש במחירים הנוכחיים. בעוד שהיה שוקל מניה אינדיבידואלית אם היא הייתה "השקעה נהדרת", דיימון אמר כי לא היה קונה את השוק הרחב בהערכות השווי הנוכחיות.

דיימון גם נקט בגישה מתונה לגבי בינה מלאכותית והשווה את גל ההשקעות הנוכחי לימיו הראשונים של האינטרנט, אז שחקניות כמו יאהו ונטסקייפ שהיו גדולות בתחילת התקופה נעלמו והוחלפו על־ידי גוגל ופייסבוק, שהפכו למנצחות בשלב מאוחר יותר.

"היקף הכספים שמושקעים כעת הוא עצום. האם זה ישתלם בסופו של דבר? כנראה שכן, בדיוק כפי שקרה עם האינטרנט. האם זה ישתלם באופן שאתם מצפים ובלוח הזמנים שאתם מצפים לו? ממש לא", אמר דיימון.