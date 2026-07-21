דירקטוריון התעשייה האווירית אישר: גיא ברלב ימונה למנכ"ל החברה

התעשייה האווירית הודיעה כי דירקטוריון החברה, אישר היום (ג') את המלצת ועדת האיתור למנות לתפקיד מנכ"ל החברה את תת-אלוף (במיל') גיא ברלב.

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ברלב, אשר מכהן כסמנכ"ל התעשייה האווירית ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל בשש השנים האחרונות, יחליף בתפקידו את בועז לוי, אשר מונה ליו"ר דירקטוריון החברה במאי 2026. מינויו של ברלב יעבור עתה לאישור ועדת המינויים ולאישור שר הביטחון ח"כ ישראל כ"ץ והשר לפיתוח איזורי, דודי אמסלם הממונה על רשות החברות הממשלתיות.

ברלב כיהן במשך שנים בשורה של תפקידי שטח בכירים בזרוע היבשה, השתחרר מצה"ל בדרגת תת-אלוף והחל את דרכו בתע"א בשנת 2016. בשנת 2020 מונה לממלא מקום מנהל חטיבת מערכות טילים וחלל ובשנת 2021 מונה לסמנכ"ל התעשייה האווירית ומנהל החטיבה. בשנים אלו, עמד בראש חטיבה אשר אמונה על שורה של פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך ומערכות משמעותיות ביותר להגנה על מדינת ישראל. ברלב יליד שנת 1969, נשוי ואב לשלושה, בוגר תואר ראשון במדעי ההתנהגות בחטיבה לניהול עסקים וניהול משאבי אנוש באוניברסיטת בן גוריון, בעל תואר שני בביה"ס למדעי החברה המשולב בלימודי ביטחון במכללה לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. כמו כן ברלב הנו בוגר המכללה של צבא ארה"ב לפיקוד ומטה.

"ברצוני להודות לדירקטוריון התעשייה האווירית על האמון והבחירה בי לתפקיד המנכ"ל ועל הזכות הגדולה להוביל חברה שמהווה נכס לאומי ואסטרטגי עבור מדינת ישראל", אמר ברלב. "אני גאה מאוד להיכנס לתפקיד המאתגר שעומד בפניי. התעשייה האווירית שהתחלתי לעבוד בה לפני כעשר שנים אינה דומה לתעשייה האווירית של היום. החברה עשתה מהפך עסקי בשנים האחרונות ושברה שיאים חסרי תקדים. בפנינו עוד דרך לצעוד על מנת לממש את הפוטנציאל של החברה ולחזק את פעילותינו בשווקים הקיימים והחדשים".