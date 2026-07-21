שיא כל הזמנים במשכנתאות היוקרה: זינוק חריג גם בקרב תושבי החוץ

האם תושבי החוץ רכשו כמות נכסים חריגה בחודש שעבר, או שרכשו כמות קטנה של נכסים מגה יוקרתיים? נתוני המשכנתאות שפרסם בנק ישראל מרמזים שכך אכן ארע. בחודש יוני זינקה יתרת המשכנתאות של תושבי חוץ ב-104 מיליון שקל לעומת היתרה במאי, מה שהיווה את השינוי החודשי הגבוה ביותר מאז תחילת העשור שעבר לפחות. במקביל נרשם שיא במשכנתאות שנלקחו לרכישת דירות יוקרה.

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מנתוני היתרות של בנק ישראל עולה, כי בחודש יוני יתרת המשכנתאות של תושבי החוץ עלו לרמה של 686 מיליון שקל, לעומת 582 מיליון שקל, שהיו היתרות שלהם בחודש מאי. מדובר בהיקפים נמוכים מאוד שמהווים כ-0.1% מכלל היתרות על משכנתאות, אך עדיין העובדה שהן צמחו בתוך חודש בקצת פחות מ-20%.

רוכשי דירות היוקרה

במקביל בלטו בחודש שעבר מבחינת משכנתאות שנלקחו בו לרכישת דירות יקרות: רוכשי דירות במגזר היוקרה, שכולל דירות של 5 מיליון שקל ומעלה לקחו משכנתאות של כ-1.8 מיליארד שקל, ורשמו את שיא כל הזמנים; רוכשי דירות ב-3-5 מיליון שקל לקחו משכנתאות בהיקף של 3.1 מיליארד שקל, ההיקף השני בכל הזמנים. בסך הכל שני המגזרים של הדירות היקרות לקחו משכנתאות בהיקף של 44% מכלל המשכנתאות שנלקחו ואף זה שיא.

יתכן מאוד שאלה חלק מההסברים להיקף המשכנתאות הגדול בחודש שעבר, שהגיע ל-11.1 מיליארד שקל. הממוצע הגולמי של המשכנתאות שנלקחו היה כ-1.1 מיליון שקל, סכום זהה למשכנתא ממוצעת שנלקחה בשוק החופשי לאנשים שאינם משקיעים. המשקיעים המשיכו לקחת משכנתאות גבוהות מאוד בחודש שעבר: משכנתא ממוצעת לדירה שנרכשה על ידם הגיעה ל-1.37 מיליון שקל. ואילו רוכשי דירות מסובסדות במסגרת מחיר מטרה לקחו משכנתא ממוצעת של 748 מיליון שקל.