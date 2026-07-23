בתנובה מודיעים על סיום משבר הקוטג': "חזרנו לאספקה שגרתית"

לאחר שהקוטג' של תנובה היה חסר על המדפים לאורך שבועות, בחברה אומרים היום כי חזרו לאספקה שגרתית שוטפת של המוצר הפופולרי. לדברי משנה למנכ"ל תנובה, ענת גרוס-שון, "במהלך השבועות הקרובים אנחנו מקווים לספק גיבויים ומלאים, על מנת להתמודד עם הביקושים הגבוהים מאוד שנוצרו".

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"משבר הקוטג'" בתקופה האחרונה, נוצר על פי החברה מ"תקלה במערכת האוטומטית שמנהלת את המערך הלוגיסטי במחלבת אלון תבור", שם מיוצר הקוטג'. לדברי גרוס-שון, "ברור שאין משהו שאנחנו רוצים יותר מלייצר ולספק את המוצרים שלנו. קוטג' הוא אחד המוצרים האהובים והמבוקשים שלנו והאינטרס היחיד שלנו הוא למכור אותו. אנחנו חברה עסקית בסוף, שרוצה למכור".

כפי שפורסם, תקלה במערכות ובמכונות של תנובה דורשת הגעה של צוותים מחו"ל, לא עניין של מה בכך בשנים שבהן ישראל נתונה במלחמה והשמיים אינם פתוחים כסדרם. גרוס-שון מסבירה שבישראל אין חברות שמייצרות מערכות כמו אלה שנדרשות לייצור ותפעול בתנובה, "כך שהחברה עובדת בשיתוף פעולה עם החברות הבינלאומיות, לרבות ביקורי תחזוקה ותמיכה מרחוק". ובכל מקרה, "את היומיום מתפעלים הצוותים הטכניים שלנו, שמטפלים בתקלות שגרתיות שקורות בתעשייה".

המחסור בקוטג', כמו גם במוצרים נוספים אחרים במחלקת החלב, העלה טענות כי תנובה מצמצמת את הייצור של מוצרים מפוקחים (חלב, גבינות, שמנת), בהם שולי הרווח נמוכים יותר. הקוטג' אמנם אינו מפוקח ממשלתית, אבל גם הוא מוצר שרגיש לכל העלאת מחיר.

גרוס-שון מכחישה בתוקף את הטענות הללו: "הפוך. תנובה מגדילה מדי שנה את מכירות המוצרים המפוקחים שהיא מייצרת, זאת למרות שאין לה מחויבות כזו. אנחנו מייצרים יותר חלב מפוקח, יותר גבינה לבנה מפוקחת, יותר שמנת 38% מפוקחת וכך הלאה, ובהתאם משקיעים מאות מיליוני שקלים בתשתיות וקווי ייצור מדי שנה כדי לתמוך בכך. למעשה, תנובה היא החברה היחידה שממשיכה לייצר מוצרים מפוקחים ומוצרי יסוד בישראל בהיקפים כאלה. אלה המוצרים שתעדפנו כשפרצו מלחמות בשלוש שנים האחרונות, והביקושים גדלו כשיותר ישראלים נשארו בבית. אלה גם המוצרים שאנחנו מתעדפים במקרה של תקלה".

ומה בנוגע למחסור בקוטג', ועד כמה הוא פגע בהכנסות החברה?

גרוס-שון: "כאשר צרכן לא מוצא קוטג', הוא כנראה לא ירצה יוגורט במקומו. זה לא באמת מוצר תחליפי מבחינתו. בניגוד לכמה ספקולציות לא מבוססות שנתקלתי בהן, אין לתנובה שום אינטרס לצמצם ייצור של קוטג'. אין בזה שום היגיון כלכלי. הקו של הקוטג' יודע לייצר רק קוטג', ואין לנו שום אינטרס שהוא לא יעבוד בתפוקה מלאה".

מעבר לכך, בתנובה מדגישים שגם במספרים אבסולוטיים, למרות התקלה, אספקת הקוטג' גדלה גם בשנת 2026. "בשנים האחרונות גדלנו כל שנה בייצור בכ-4% שזה מיליוני גביעים, בחצי שנה הראשונה של 2026 גדלנו בכ-4.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2025. אז כל התיאוריות האלה קורסות מול המספרים".