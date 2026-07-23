ראשת ממשלת יפן ישנה שלוש שעות בלילה - והציתה ויכוח לאומי

המסירות היפנית לעבודה קשה היא מוסכמה תרבותית, חלק ממה שהפך את המדינה האסייתית למעצמת ייצור וטכנולוגיה גלובלית. בשנים האחרונות, ממשלות ניסו לכוון את ציבור העובדים לעבר איזון בין עבודה לחיים הפרטיים, להתרחק מעבודה שעות נוספות ללא שכר, מהגדרה עצמית באמצעות עבודה ולעבר שוויון מגדרי שבו גם גברים משתתפים בעבודות הבית ובגידול ילדים, ולא רק בטיפוח קריירה מקצועית. אבל ראשת ממשלת יפן החדשה, סנאה טאקאיצ'י, דחתה בימים האחרונים את כיוון זה, כשהצהירה שהיא עובדת מסביב לשעון, וישנה רק שלוש שעות בלילה - במקרה טוב.

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טאקאיצ'י, ששברה את תקרת הזכוכית של משרד ראש הממשלה ביפן, החלה לכהן בתפקיד לפני כחצי שנה. עוד לפני כן היא נקטה קו קיצוני בנוגע לשעות העבודה שלה, ומה רצוי מהציבור היפני. כאשר נבחרה לראשות המפלגה הליברל-דמוקרטית באוקטובר האחרון הודתה למפלגתה והבטיחה להתרכז במשימה בכל הווייתה. "אני אעבוד ואעבוד ואז אמשיך לעבוד", אמרה לחברי המפלגה, "אני מתכוונת להיפטר מהמונח איזון בין חיים לעבודה". היא גם קראה להם ללכת בעקבותיה. "תעבדו כמו סוסי עבודה", אמרה להם.

גם ביום שני האחרון, שהיה יום חג לאומי ביפן והתחבר לכדי סוף שבוע ארוך, כתבה ראשת ממשלת יפן ברשת החברתית X כי העבודה לקחה את מרבית הזמן שלה. "הצלחתי לזכות בחמש שעות שינה רצופות", כתבה, אחרי שציינה כי ניצלה את סוף השבוע "לסיים עם מלאכות הבית שנדחו מזמן". לבסוף הוסיפה: "מאז שמוניתי לתפקיד, לישון בין אפס לשלוש שעות בלילה הפך לנורמה". הטון של ההודעה שלה היה אפולוגטי והיא הוסיפה: "ממחר אני יכולה לעבוד קשה שוב".

פופולריות דועכת

למרות שיש מי שמטיל ספק בהצהרות של ראשת הממשלה, עדויות מקרוביה מדברות על כך שאמרה כי היא ישנה שעתיים בלילה, ועל ישיבות תקציב שנקבעות לשלוש לפנות בוקר. ה"טיים" האמריקאי, שדיווח על הדיון במדינה סביבה עבודה מסביב לשעון, אמר כי ההודעה של טאקאיצ'י היא חלק מניסיון לשדר לעם היפני כי היא עובדת קשה בשבילם. הפופולריות הגבוהה שלה דעכה בחודש האחרון, לפי הדיווח. לפי מומחים שהתראיינו למגזין, המסר היה מיועד גם לציבור השמרני והמבוגר, שרואה באחריות לעבודות הבית היבט נשי, לפיו היא אינה מזניחה את חובות הבית לצד עבודה קשה.

תהיה מה שתהיה הכוונה, הפוסט לא התקבל רק באהדה. מנהיגי האופוזיציה אמרו כי עבודה כזו מסביב לשעון אינה בריאה. "לישון ולנוח הם חלק מהעבודה", אמר מנהיג המפלגה הדמוקרטית. פוליטיקאי ממפלגה אחרת אמר כי קבלת ההחלטות שלה במצב כזה עשויה להיות בלתי שקולה. "חוסר שינה יוצר מצב של 'כמו-שכרות' ומעוות את יכולת קבלת ההחלטות, מה שיכול להיות סכנה ברמה הלאומית". מחוקק אחר מהאופוזיציה קרא לה להתפטר: "התפקיד של ראש הממשלה הוא לקבל החלטות מדיניות ולהתוות כיוון, לא להתעמק בכל נקודה במסמכים". 31 מיליון יפנים נחשפו לפוסט שלה.

במדה רבה, כתבו כלי התקשורת הבינלאומיים המכסים את הדיון שהתעורר ביפן בעקבות הפוסט, מדובר בדיון על נשים בעבודה. בעוד מנהיגים יפנים אחרים הותירו את עבודות הבית לנשותיהם, טאקאיצ'י אחראית גם על עבודות הבית וגם על ניהול המדינה. בפוסט שלה סיפרה כי גיהצה במהלך חלק מהסוף שבוע האחרון. בת 65, טאקאיצ'י נשואה והיא אימצה את שלושת ילדיו של בעלה מנישואים קודמים. "הקמת מערכת תמיכה המאפשרת לראש ממשלה יפני להתמקד לחלוטין בתפקידיו - מבלי לטפל באופן אישי במטלות הבית - תתרום לקידום נשים בחברה", כתבה פרשנית פוליטית יפנית בעיתון מקומי.