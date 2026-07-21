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דרכון

הדרכון הישראלי שמר על מקומו בדירוג העולמי. ואיזה דרכון הכי חזק?

הדרכון הישראלי שמר על מקומו בדירוג הדרכונים החזקים בעולם והוא ניצב במקום ה-18 • אזרחי סינגפור, הניצבת במקום הראשון, יכולים להיכנס ל-192 מדינות • מעמדה של ארה"ב הידרדר בדירוג בשנים האחרונות והיא ניצבת כעת במקום העשירי בלבד

אסף אוני 11:56
דרכון ישראלי / צילום: Shutterstock
דרכון ישראלי / צילום: Shutterstock

ישראל שמרה על מקומה בדירוג הדרכונים החזקים בעולם של חברת הייעוץ "הנלי ושות'" והיא ניצבת במקום ה-18. כך עולה מפרסום הדירוג החצי-שנתי של החברה, העוסקת בענייני הגירה והוצאת אזרחויות זרות, כמו גם ייעוץ לממשלות כיצד לבנות תוכניות לעודד הגירת מיליונרים אליהן. אזרחי ישראל יכולים להיכנס ללא הוצאת ויזה מראש (או בעקבות הסכמי כניסה ללא ויזה או עם ויזה הניתנת בכניסה) ל-166 מדינות ברחבי העולם, לפי הדוח, המתבסס על נתוני ארגון התעופה הבינלאומי (IATA).

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אזרחי סינגפור, הניצבת במקום הראשון, יכולים להיכנס ל-192 מדינות. במקום השני בדירוג, שמתפרסם כעת באופן חצי-שנתי, ניצבות במשותף יפן, קוריאה הדרומית ואיחוד האמירויות, עם אפשרות כניסה חופשית ל-188 מדינות. המדינה המפרצית עמלה בעשור האחרון על הסכמים הדדיים לכניסה חופשית, ובשנה החולפת קיבלו מי שנושאים דרכון שלה גישה חופשית לחמש מדינות נוספות. המדינה זינקה בתוך עשור עשרות מקומות בדירוג הדרכונים, וממשלתה מקבלת ייעוץ מהחברה בתחום.

כותבי הדוח של החברה מציינים כי ישראל היא "חריגה" בנוף העולמי, משום שמצד אחד היא אחת מחמשת המדינות "הכי פחות שלוות בעולם", אך מהצד השני הדרכון הישראלי הוא אחד מ-20 הדרכונים החזקים בעולם. לפי כותבי הדוח, הדבר נובע מבריתות אסטרטגיות של ישראל, הון דיפלומטי וכן אמון בינלאומי. מעמדה של ארה"ב הידרדר בדירוג בשנים האחרונות והיא ניצבת כעת במקום העשירי.

כותבי הדוח גם מציינים כי המגמה של כניסה חופשית הלכה והתחזקה בעשורים האחרונים. "במהלך 20 השנים האחרונות, חופש התנועה העולמי התרחב באופן משמעותי", נכתב, "בשנת 2006, הדרכונים החזקים ביותר, שהוחזקו על ידי אזרחי ארצות הברית, דנמרק ופינלנד, העניקו גישה ללא ויזה ל־130 יעדים. כיום, סינגפור ניצבת בראש המדד עם גישה ל־192 יעדים".