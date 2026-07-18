זו הסיבה שכדאי לכם לצאת לחופשות של 24 שעות

כשילדיי עברו את שנותיהם הראשונות, תקופה שהייתה רצופה בקוביות משחק, רפידות הנקה ולילות מחוסרי שינה, הרגשתי מרוקנת לחלוטין - לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחינה יצירתית. הימים שבהם הייתי שוקעת בכתיבת מאמרים או בעבודה על ספרים כבר היו מאחוריי. התמזל מזלי אם הצלחתי להתרכז במשך 20 דקות לפני ההפרעה הצווחנית הבאה.

לכן החלטתי לקחת השראה מהסופרת ג'ויס מיינרד, שלעתים מסתגרת במוטלים כדי לכתוב. בשיחות עם בעלי העליתי את הרעיון לצאת למיני-חופשה: לעשות צ'ק-אין לחדר זמן קצר אחרי הצהריים ולחזור הביתה בערך באותה שעה למחרת.

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המיני-חופשות הללו התגלו כממריצות כל-כך, שכיום אני יוצאת לכמה כאלה מדי שנה. מחקרים מראים שגם הפוגות קצרות יכולות לחדש את ההתלהבות ולהקל באופן משמעותי על תשישות מנטלית. הן מספקות מפלט זמני ומבורך מעולם כאוטי שפועל ללא הפסקה בקצב מסחרר.

הסופרת ג'ויס מיינרד. מסתגרת במוטלים כדי לכתוב / צילום: Reuters, ZUMA

עדיף מלונות שמאפשרים צ'ק-אין מוקדם

במהלך המיני-חופשות שלי, שנמשכות 24 שעות, אני משלבת בין עבודה יצירתית מעמיקה לבין מנוחה. אני משתמשת בנקודות נוסע מתמיד כדי להזמין חדר במלון בעיר מגוריי או בסביבתה, ומעדיפה מלונות שמאפשרים צ'ק-אין מוקדם. משום מה עצם הכניסה לחדר והישיבה ליד שולחן העבודה מכניסה אותי למצב התודעתי הדרוש לצלילה עמוקה בעבודה.

עד שעות אחר-הצהריים אני כבר שקועה לחלוטין במשימה. אז אני עוצרת לארוחת ערב רגועה, ולאחר מכן ממשיכה לכתוב או להעלות רעיונות במשך עוד כמה שעות. למחרת בבוקר אני מקדישה זמן לסבב כתיבה נוסף ואחרון לפני שאני חוזרת הביתה.

המלצות למיני-חופשה שתעשה את העבודה 1. להעדיף מלונות שמאפשרים צ'ק-אין מוקדם 2. להתעלם מהרעשים והסחות הרקע של היומיום, כמו מענה למיילים וכיו"ב 3. לבנות מיני-חופשה בהתאם לצורך הפרטי: פרק זמן של שקט והתבוננות פנימית, פרויקט יצירתי או שילוב בין השניים

אחת הסיבות לכך שמיני-חופשות מתאימות לי כל-כך היא שהן מכניסות אותי למצב של זרימה עמוקה יותר מכל דבר שאני מצליחה להגיע אליו בשגרת היומיום. בימים רגילים רובנו מבלים חלק ניכר מזמננו במעבר בין משימות, כלומר מעבר תכוף ממשימה אחת לאחרת שאינה קשורה אליה, כמו מענה למיילים, הגשת דוחות או ניהול פגישות. מחקרים מראים שלא רק שאנחנו מאבדים זמן במעברים הבלתי פוסקים הללו, אלא גם שהמשאבים הקוגניטיביים שלנו נשחקים. 43% מהעובדים מדווחים שהמעבר המתמיד בין משימות מתיש אותם מנטלית.

עבורי, מיני-חופשות מבטלות כ-90% מהלהטוטנות הזו. כשהרעשים והסחות ברקע נעלמים, אני יכולה לשקוע בכתיבה לפרקי זמן ממושכים ולהיכנס למצב של זרימה מנטלית, שמחקרים מתארים כחוויה סוחפת ומתגמלת בעת ובעונה אחת. ומכיוון שמצב הזרימה מפעיל רשתות במוח שצורכות מעט אנרגיה, אנחנו חווים אותו כחוויה מהנה וקלילה, ולא כמשהו מתיש.

יציאה מהסביבה המוכרת מרחיקה מדאגות היומיום

אני לא היחידה שמשתוקקת למצב הזה. המהנדס רנדל טינפו מייחס חשיבות כה רבה למה שהוא מכנה "זמן ההתבודדות היצירתי" שלו, עד שאשתו שאלה אותו פעם אחת: "אם היית צריך לוותר על אחד מהם, על סקס או על זמן ההתבודדות שלך - במה היית בוחר?" כשהוא נותר ללא מילים, היא חייכה. "כן, חשבתי ככה".

יתרון נוסף של מיני-חופשות הוא שהן מוציאות אתכם מהסביבה המוכרת שלכם. מחקרים מראים כי השינוי הזה מסייע להתרחק מדאגות היומיום. באחד המחקרים, אנשים שיצאו לחופשת סוף שבוע קצרה עסקו פחות במחשבות טורדניות על העבודה מאשר אנשים שבילו פרק זמן דומה בבית. (הנופשים גם הקדישו פחות זמן למטלות הבית, מה שבוודאי סייע להם להתרענן).

הדבר הנפלא בזמן הפנוי מהסחות שמיני-חופשות מציעות הוא שאפשר להקדיש אותו לכל מה שחסר לכם יותר מכל. אם אתם זקוקים לפרק זמן ממושך של שקט או התבוננות פנימית, תוכלו לבנות סביב זה מיני-חופשה. ואם אתם משתוקקים לשקוע בפרויקט יצירתי, תוכלו לעשות גם זאת. או שתוכלו לעשות כמוני ולשלב בין התבוננות פנימית ליצירה, כך שהראשונה מזינה את השנייה.

כמובן אם יש לכם אפשרות לכך, חופשות ארוכות יותר מציעות יתרונות משקמים משמעותיים. משתתפים במחקר אירופי דיווחו כי היום השמיני לחופשתם היה השיא מבחינת תחושת הבריאות והרווחה שלהם - ממצא המצביע על כך שלעתים נדרש זמן עד שמצליחים באמת להשתחרר מהמתח.

בעוד כמה שנים, כשילדיי יעזבו את הבית, אולי אוכל לצאת לעתים קרובות יותר לחופשות ממושכות. אבל עד אז, אני מוקירה כל חופן של זמן ההתבודדות שלי.

כתבה זו תורגמה על-ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.