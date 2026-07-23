מניית הביוטק הישראלית שמזנקת במעל 20% בוול סטריט אחרי הדוחות

חברת נובוקיור (Novocure) , המפתחת טיפולים בסרטן באמצעות מיקוד של שדות חשמליים בגידול, דיווחה על הכנסות של כ-184 מיליון דולר ברבעון השני של 2026 - עלייה של כ-16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-172 מיליון דולר.

● פרופ' אמנון שעשוע פורש מתפקיד מנכ"ל מובילאיי

● הסדר החוב שהציעה הנהלת גאוזי, וההתנגדויות: טענות להסתרת נתונים

מניית החברה קופצת כעת למחיר המגלם לחברה שווי של 2.26 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזיות שלה לשנת 2026 כולה מ-690 עד 710 מיליון דולר, ל-710 עד 725 מיליון דולר.

ברבעון הנוכחי, נרשמו הכנסות של 5.4 מיליון דולר מהמוצר החדש יחסית של החברה לתחום סרטן הריאות, Optune Lua. היקף הכנסות זה הוא כמעט כפול מהכנסות המוצר ברבעון הראשון של השנה (המוצר לא היה בשוק ברבעון המקביל).

מומחי התחום היו חלוקים לגבי האופן שבו צפוי השוק לקבל את המוצר הזה, ותהו עד כמה התוצאות הקליניות בניסוי במוצר ישכנעו את הרופאים לאמץ אותו. העליות במניה מעידות על שביעות רצון של השוק מהתוצאות בתחום הזה. גם המוצר החדש עוד יותר Optune Pax לסרטן הלבלב, שאושר לשיווק רק בפברואר האחרון, הספיק כבר לרשום הכנסות של 1.6 מיליון דולר ברבעון השני. נובוקיור צופה לכל שנת 2026 הכנסות של 20-30 מיליון דולר משני המוצרים החדשים.

ההשקה המוצלחת של המוצרים החדשים חשובה מאוד עבור החברה בשוק העיקרי שלה, טיפול בסרטן המוח, כאשר נראה היה שהיא הגיעה לרוויה בשנים האחרונות, במיוחד בשוק האמריקאי. ואכן, הצמיחה בהכנוסת ממוצר זה ברבעון הגיעו בעיקר מחוץ לארה"ב, כאשר ההכנסות בארה"ב נותרו קבועות.

החברה בדרך לרווחיות

בשנה הקרובה, צפויה נובוקיור להתקרב לעוד שני שווקים חדשים. ברבעון הרביעי של 2026, צפויה החלטת ה-FDA, מנהל התרופות והמזון האמריקאי, האם לאשר לשיווק את המוצר שלה לטיפול בגרורות במוח של סרטן ריאות. באותו רבעון, צפויה נובוקיור להשלים גם את גיוס החולים בניסוי שלב III במוצר שלה כטיפול קו ראשון בסרטן המוח מסוג גליובלסטומה, ניסוי שיאפשר לה להציע את המוצר שלה בשלב מוקדם יותר של המחלה, וכן לחולים רבים יותר לאורך זמן רב יותר.

בשורה התחתונה, הציגה החברה תוצאה טובה מהצפוי, עם הפסד של 15 מיליון דולר, 13 סנט למניה, לעומת תחזיות להפסד של 33 סנט למניה. זאת, בין היתר, בשל שיפור שיעור הרווח הגולמי מ-74% ל-78%.

נובוקיור, שבקופתה 440 מיליון דולר נכון לסוף תקופת הדיווח, לא הייתה רווחית מ-2019, בשל השקעות כבדות בניסויים קליניים ושיווק. מנכ"ל החברה פרנק לאונרד, שנכנס לתפקידו בסוף 2025, הדגיש בתחילת 2026 כי הוא מכוון את החברה סוף סוף לרווחיות.