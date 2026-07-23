הסדר החוב שהציעה הנהלת גאוזי, וההתנגדויות: טענות להסתרת נתונים

יצרנית הזכוכית החכמה גאוזי הודיעה השבוע על הצעת הסדר חוב אחרי שמנייתה קרסה ב-98% מאז ההנפקה שבוצעה לפני שנתיים. הסדר החוב מגיע אחרי שעובדים לשעבר הגישו בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד החברה, שלא שילמה להם משכורות. ההצעה כוללת עסקת MBO במסגרתה המנכ"ל וקבוצת משקיעים ירכשו את השליטה בחברה.

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דיון בנושא צפוי להתקיים בשבוע הבא בבית המשפט המחוזי בת"א, ולקראת הדיון, גם העובדים שפתחו בהליך וגם נושה גדול של החברה, OIC Investment הגישו התנגדויות להסדר החוב המוצע.

העובדים, 48 במספר, המיוצגים על-ידי עו"ד ליטל גל, כותבים בתגובתם לבית המשפט כי "אין המדובר בהצעת הבראה מגובשת וריאלית", ובמקום הגשת תוכנית מפורטת עם מקורות המימון, החברה הגישה באיחור עסקת רכישה על-ידי המנכ"ל. "עסקה זו נועדה אך ורק לחלץ את הנהלת החברה משעבודים ומאחריות, ללא כל תוכנית שיקום אמיתית", הם מתריעים. לדבריהם, מדובר במריחת זמן טקטית שנועדה למשוך את ההליך הקיים עד ספטמבר, אז יתקיים דיון בערעור החברה על ההליך שנפתח נגד חברות בנות שלה בצרפת.

לדברי העובדים, "החברה מציגה תמונה מנותקת לחלוטין מן המציאות בשטח, תוך שהיא נשענת על נתוני עבר מיושנים משנת 2024. החברה, אשר לא פרסמה דוחות כספיים מבוקרים זה למעלה משנה, מסתירה מבית המשפט הנכבד ומהנושים את העובדה כי נכון להיום היא נעדרת כל תשתית תפעולית, ניהולית או ייצורית מינימלית". לטענתם החברה מציגה נתונים פיקטיביים על מספר העובדים שהיא מעסיקה. הם מציינים שאין כיום כל קו ייצור פעיל בישראל ולחברה אין כל יכולת ייצור. "כל הצעת החברה כפופה לאין-ספור תנאים מתלים... דבר המפחית את סיכויי התממשותה לאפס", הם מוסיפים.

"ניגוד עניינים חריף"

נוסף על כך כותבים העובדים שיש ניגוד עניינים למנכ"ל פסו, שמציע את עסקת ה-MBO. לטענתם פסו פועל בכובע אחד כמנכ"ל החברה "המנווט את קריסתה ואת הליכי הסדר החוב" ומאידך בכובע נוסף כמשקיע פרטי המבקש לקנות את נכסיה בדיסקאונט. "ניגוד עניינים חריף זה מחייב משנה זהירות ודחייה של מינוי מנהל ההסדר המוצע על-ידי החברה", הם מוסיפים. לדבריהם תנאי ההצעה יובילו לכך שהתשלום לעובדים יתעכב ויוכפף "לתקציב עתידי עלום" תוך העדפת חובות עבר של הבעלים. "ספק אם התנהלות המנכ"ל עד כה מאפשרת לו להוסיף ולכהן כנושא משרה בתאגיד ציבורי", אומרים העובדים.

במקביל, הנושה חברת OIC Investment Agent שמיוצגת על-ידי עורכי הדין יניב דינוביץ' ומאור רוט מהרצוג פוקס נאמן, ושלפי המסמכים שהגישה גאוזי חייבת לה למעלה מ-35 מיליון דולר (היקף הנשייה המובטחת הגדול ביותר בתיק), מתנגדת להצעה. לפי OIC, לא מדובר בהסדר אלא במסמך כללי, שמבקש "לאיין ולשלול מ-OIC את מעמדה כנושה מובטחת". זאת משום שלפי ההצעה יימחקו מיידית כלל השעבודים לטובתה, והיא לא תקבל תשלום כלשהו; "תחת זאת, מוצעים לה שני מנגנוני פירעון עתידיים ומותנים, שהסבירות שיתקיימו קלושה: אירוע אקזיט עתידי, בתמורה העולה על 330 מיליון דולר, או תשלום 25% מהרווח הנקי של החברה, ככל שיהיה. משמעות הדברים היא שמבוקש לאיין בכפייה את מעמדה של OIC כנושה מובטחת ולהפקיע את זכויותיה הקנייניות", נכתב בתגובה.

עוד טוענים עוה"ד של OIC כי ההסדר מפלה בין שני הנושים המובטחים, OIC ובנק מזרחי טפחות, וכי הבקשה וההסדר נגועים בניגוד עניינים.

שני הצדדים המגיבים, גם העובדים וגם OIC, מדגישים שאינם מתנגדים להסדר חוב ראוי. דיון בנושא נקבע כאמור לשבוע הבא, 28 ביולי.