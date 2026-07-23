בית הנבחרים האמריקאי לטראמפ: סיים את המלחמה מול איראן

בית הנבחרים האמריקאי הצביע ביום חמישי בעד החלטה הקוראת לנשיא דונלד טראמפ לסיים את המלחמה מול איראן. ההצבעה מהווה מכה פוליטית לבית הלבן, לאחר שארבעה מחוקקים רפובליקנים חצו את הקווים והצטרפו לדמוקרטים בהצבעה נגד המשך הלחימה ללא אישור מפורש של הקונגרס.

ההחלטה התקבלה ברוב דחוק של 214 תומכים מול 208 מתנגדים. היא הוגשה על ידי חברת בית הנבחרים הדמוקרטית פרמילה ג'איאפאל מוושינגטון, וקוראת לנשיא להוציא את הכוחות האמריקאיים מהלחימה נגד איראן, ממשלתה או כוחותיה הצבאיים, לרבות שימוש אפשרי בכוחות קרקעיים לצורכי לחימה או כיבוש, כל עוד הקונגרס לא העניק לכך אישור מפורש.

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ההצבעה מגיעה על רקע החרפת הלחימה, מותם של כמה חיילים אמריקאים בתקיפות איראניות והעלייה המתמשכת בעלויות המלחמה, בשעה שעדיין לא נראה באופק מסלול ברור לסיומה. טראמפ דחה עד כה את החששות שהשמיעו רפובליקנים בנוגע למחיר הפוליטי שהמלחמה עלולה לגבות מהמפלגה בבחירות אמצע הקדנציה, ורוב חברי המפלגה ממשיכים לתמוך במדיניותו.

"זה חיוני לחלוטין שנעמוד על הסמכויות החוקתיות שהוענקו לקונגרס בסעיף הראשון לחוקה, ובמיוחד בעקבות סבב הלחימה האחרון באיראן, שנמשיך להביע את התנגדות הקונגרס למלחמה הזאת", כתבו ג'איאפאל וחבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ייסון קרואו מקולורדו במכתב לעמיתיהם לקראת ההצבעה.

גם הסנאט צפוי להצביע בהמשך היום על קידומה של החלטה נפרדת אך דומה, כך שהעימות בין הקונגרס לבית הלבן סביב סמכויות המלחמה של הנשיא עשוי להחריף עוד יותר.

משמעות כספית עצומה

במרכז המחלוקת נמצא חוק סמכויות המלחמה מ-1973. טראמפ הודיע לקונגרס ב-10 ביולי כי הפעילות הצבאית נגד איראן חודשה באופן רשמי, לאחר שהכריז כי הפסקת האש שנמשכה כחודש הסתיימה. לפי החוק, נשיא שמכניס כוחות אמריקאיים לפעולות איבה ללא אישור מוקדם של הקונגרס נדרש לדווח למחוקקים בתוך 48 שעות. ככלל, החוק מגביל פעילות כזו ל-60 יום ללא אישור מפורש של הקונגרס, ובנסיבות מסוימות מאפשר עד 30 ימים נוספים לצורך נסיגה בטוחה של הכוחות.

זמן קצר לאחר תחילת המלחמה מול איראן בסוף פברואר העביר הבית הלבן הודעה דומה לקונגרס. אלא שלאחר הפסקת האש בתחילת אפריל טען ממשל טראמפ כי פעולות האיבה "הסתיימו". כעת טוען הממשל כי חידוש הלחימה פתח למעשה מניין חדש של 60 יום. הפרשנות הזו שנויה במחלוקת, ובמקביל הממשל טוען כי עצם ההגבלה הקבועה בחוק על סמכות הנשיא אינה חוקתית.

כבר בחודש שעבר אישרו בית הנבחרים והסנאט החלטה שנועדה להגביל את יכולתו של טראמפ לבצע פעולות צבאיות נוספות נגד איראן ללא אישור הקונגרס. הדמוקרטים הודיעו כי הם בוחנים גם אפשרויות משפטיות שיחייבו את הנשיא לציית לדרישות הקונגרס, ובמקביל מתכוונים להשתמש בכוחם בתהליך התקציבי כדי לנסות למנוע מימון נוסף למלחמה.

למאבק הזה יש משמעות כספית עצומה. הממשל ביקש מהקונגרס 67 מיליארד דולר במימון משלים, בין היתר כדי לכסות את עלויות המלחמה ולחדש מלאים צבאיים חיוניים, ובמקביל הוא מבקש תקציב של כ1.5 טריליון דולר לפנטגון בשנת הכספים הבאה.

ביום רביעי קידמו הרפובליקנים בבית הנבחרים תוכנית שתאפשר להקצות עד 73 מיליארד דולר למלחמה באיראן, לצד עד 12 מיליארד דולר בסיוע לחקלאים שנפגעו מהשלכותיה הכלכליות. שני רפובליקנים ומחוקק עצמאי המזוהה עם המפלגה הצביעו נגד. מדובר עדיין בשלב ראשון בלבד בהליך התקציבי, והתוכנית צפויה להיתקל במכשולים משמעותיים בסנאט.