עדכונים שוטפים

1:38 - דיווח: ארה"ב פגעה בכלי שיט שניסה לפרוץ את המצור האיראני

דיווח ברויטרס: צבא ארה"ב ירה ונטרל כלי שיט שניסה לפרוץ את המצור הימי על איראן במפרץ עומאן.

00:14 - אזעקות הופעלו בבחריין בשל ירי טילים



23:04 - דיווח: סעודיה תוקפת בתימן

דיווח באל-מיאדין: סעודיה תוקפת בנמל אל-חודידה שבמערב תימן. בערוץ אל-מסירה של החות'ים בתימן מדווחים שסעודיה תוקפת בחודידה.

22:39 - טראמפ: איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו



טראמפ לכתבים בבית הלבן: "איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו. אני חושב שהם נהיים יותר רציניים".

הנשיא התייחס בדבריו גם להסכם עם סעודיה, וחזר על האולטימטום שהציב: "אם הם לא יצטרפו להסכמי אברהם - לא אחתום על העסקה".

22:26 - דיווח: במודיעין האמריקני מעריכים - ח'אמנאי מעוניין בנשק גרעיני



דיווח בניו יורק טיימס: סוכנויות המודיעין של ארצות הברית מעריכות שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא ח'אמנאי מעוניין הרבה יותר מאביו בפיתוח נשק גרעיני.

עוד דווח שאיראן העבירה כוחות להר המכוש אל מול האפשרות שטראמפ יחליט על מבצע קרקעי לפגיעה במתקן הגרעין, ושהאיראנים בטוחים בכך שגם הפצצות החודרות העוצמתיות ביותר של ארצות הברית לא יכולות לפגוע במתקן שקבור עמוק בתוך ההר.

21:54 - דיווחים באיראן: שני הרוגים בתקיפה אמריקנית על מכלית גז

סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ארצות הברית תקפה מכלית גז באמצעות טילים, מתוך אמונה שהיא נשאה גז איראני. לדבריהם, שני אנשי צוות של מכלית הגז נהרגו בתקיפה האמריקנית.

21:47 - טראמפ כינס דיון עם בכירי הממשל - כדי להכריע בשאלת איראן

אחרי חמישה חודשי לחימה וללא סוף נראה באופק, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע למה שמסתמן כנקודת מפנה במערכה עם איראן. בניו יורק טיימס דווח אמש (שישי) כי הנשיא כינס דיון עם בכירי הממשל כדי להכריע אם להחריף משמעותית את המתקפה הצבאית נגד הרפובליקה האיסלאמית.

זמן קצר לאחר מכן אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי טרם קיבל החלטה, אך חשף שארצות הברית ואיראן "מדברות גם ברגע זה". לדבריו, הוא סבור שהאיראנים "רציניים יותר מאי-פעם", אך עדיין אינם מוכנים לעסקה.

במקביל, לפי בלומברג, טראמפ מביע תסכול הולך וגובר מכך שהמלחמה נמשכת זמן רב מהצפוי, ומהעובדה שהלחימה חודשה וגבתה קורבנות אמריקנים.

טראמפ אמר כי בפניו עומדות שתי אפשרויות: "אפשר לסיים את העבודה באיראן בדרך הצבאית ולהמשיך להפציץ שם הכול, ויש אפשרות שנעשה עסקה". עם זאת, הוסיף כי להערכתו טהראן עדיין אינה מוכנה להסכם. "אנחנו מדברים איתם עכשיו, גם ברגע זה", אמר. כשנשאל אם כבר הכריע לגבי הרחבת התקיפות השיב: "עוד לא החלטתי". לדבריו, "אני לא בלחץ - צריך לעשות את מה שנכון לעשות".

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19:44 - וול סטריט ג'ורנל: בחרין וכווית תקפו באיראן, האמירויות סיפקה מודיעין

מטוסי קרב מבחרין ומכווית תקפו בתחילת החודש מטרות צבאיות באיראן, כך פורסם בוול סטריט ג'ורנל מפי מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח, זו הייתה מתקפה ראשונה מסוגה בטהראן והמהלך ממחיש את הלחץ הגובר על מדינות המפרץ, שניסו להימנע ממעורבות ישירה במלחמה אך ספגו תקיפות איראניות בשטחן.

התקיפות כוונו בין היתר לאתרים לאחסון טילים וכטב"מים ולמטרות צבאיות נוספות. איחוד האמירויות סיפקה מודיעין על היעדים וחיפוי אווירי למטוסים התוקפים - צעד שלפי המקורות מעיד על שיתוף פעולה ראשוני בין מדינות ערב בעימות עם איראן.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12