דיווח: טראמפ החליט שלא להסלים את המערכה עם איראן

עדכונים שוטפים

01:48 - טראמפ החליט שלא להסלים את המערכה עם איראן: "חשש ממחסור במיירטים"

הנשיא טראמפ החליט, לפחות בשלב זה, שלא להרחיב באופן משמעותי את המערכה הצבאית של ארצות הברית נגד איראן - כך לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס". ההחלטה התקבלה לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורת חששות מההשלכות של הסלמה נוספת, ובראשם הפגיעה האפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארה"ב במזרח התיכון.

על פי הדיווח, אחד השיקולים המרכזיים הוא החשש שמבצע צבאי רחב יותר יוביל לשחיקה מסוכנת של מלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי הגנה אווירית נוספים שבידי הפנטגון באזור. בממשל האמריקאי מעריכים כי מדובר באחד הגורמים המרכזיים שהופכים חזרה ללחימה רחבת היקף למהלך בעל סיכון משמעותי.

01:27 - זלנסקי מאשר שרוסיה מסייעת לאיראן בבחירת יעדי תקיפות: "הנחיתי לשתף את המידע המודיעיני עם שותפינו"

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מאשר את הדיווחים על כך שרוסיה מסייעת לאיראן לפגוע בנכסים אמריקאיים: "הנחתי את גופי המודיעין שלנו לשתף את שותפינו עם המידע שיש ברשותנו על כך".

"מאז תחילת יולי תיעדנו פעילות אינטנסיבית של לווייני ריגול רוסיים מעל מדינות המפרץ ומתקנים צבאיים אמריקאיים הממוקמים בהן. התמונות הללו מגיעות לידי איראן", אמר זלנסקי. "במקביל, קיימת התאמה ברורה בין צילומי הלוויין הרוסיים של האתרים הללו לבין התקיפות האיראניות - הן לפני התקיפות, כחלק מההכנות להן, והן לאחריהן, לצורך הערכת הנזק שנגרם".

00:43 - באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר עבאס, בכיר אמריקאי: "אנחנו לא תקפנו שם"

00:40 - צבא ארה"ב הודיע שכוחותיו השביתו ספינה שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה להפר שוב ושוב את המצור הימי

00:00 - באיראן מאיימים על ישראל: "כל השטח שלה קטן יותר מאשר מחוז אילאם שלנו"

דובר משמרות המהפכה לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בישראל, היא תשלם מחיר כבד. היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילאם שלנו. היא יודעת שאם נמקד בה את המאמצים שלנו, אנחנו יודעים היטב מה נוכל לעולל לה".

22:39 - טראמפ: איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו

טראמפ לכתבים בבית הלבן: "איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו. אני חושב שהם נהיים יותר רציניים".

הנשיא התייחס בדבריו גם להסכם עם סעודיה - וחזר על האולטימטום שהציב: "אם הם לא יצטרפו להסכמי אברהם - לא אחתום על העסקה".

22:00 - "קרוב להחלטה": טראמפ ובכירי הממשל דנים בהסלמה דרמטית באיראן

חמישה חודשים לתוך הלחימה ובצל התסכול הגובר מהימשכות המערכה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנהל דיונים קדחתניים בבית הלבן בשאלת הרחבת התקיפות הצבאיות נגד איראן.

על הפרק: מגוון אפשרויות מבצעיות שכוללות פגיעה מסיבית באתר הגרעין התת-קרקעי והמבוצר בהר המכוש, לצד דיווחים על מגעים ישירים שמנהלות המדינות במקביל. ההכרעה הקרובה עשויה לקבוע אם האזור בדרך להסלמה חסרת תקדים, דווקא על רקע החשש בוושינגטון מהחלפת השלטון בטהרן בהנהגה קיצונית יותר שנוטה לקידום נשק גרעיני.

פורסם לראשונה ב-N12