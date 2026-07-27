קבוצת אקרשטיין רוצה להרחיב את פעילותה מעבר לתחומי הליבה המסורתיים ולבסס לעצמה נוכחות רחבה יותר בענף הבנייה. הבוקר (ב') דיווחה הקבוצה על חתימת הסכם לרכישת השליטה (85%) בחברת EcoWall, הפועלת בתחום פתרונות החיפוי ומוצרי הגמר לבנייה, תמורת כ־47 מיליון שקל במזומן.

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המניות יירכשו מקבוצת תדהר, מנכ"ל החברה אריאל פוקוטינסקי ובעלי מניות נוספים, כאשר פוקוטינסקי ימשיך לנהל את החברה ויחזיק ב־15% ממניותיה לאחר השלמת העסקה.

העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של אקרשטיין, ולאחר השלמתה תאוחד EcoWall בדוחותיה הכספיים של הקבוצה. ההסכם כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, ובהם קבלת אישור הממונה על התחרות, והוא כולל גם אופציה שתאפשר לאקרשטיין להגדיל בעתיד את חלקה בחברה.

לחברה הנרכשת יש שישה פטנטים

העסקה משקפת את רצון הקבוצה להרחיב את סל הפתרונות שהיא מציעה לענף הבנייה. בעוד שהחברה מזוהה בעיקר עם מוצרי בטון לתשתיות, ריצוף ופיתוח סביבתי, העסקה מרחיבה את פעילות אקרשטיין לתחום פתרונות החיפוי ומוצרי הגמר לבנייה.

EcoWall, שהוקמה בשנת 2020, פועלת בתחום פתרונות החיפוי ומוצרי הגמר לבנייה, ומתמקדת בעיקר במערכות חיפוי המבוססות על גרניט פורצלן. היא פיתחה טכנולוגיה המשלבת בידוד תרמי, עמידות גבוהה וגמישות עיצובית, לצד חיסכון בעלויות הביצוע. יש לה שישה פטנטים רשומים ומפעילה מפעל ייצור באזור התעשייה ברקן, בעל כושר ייצור של כ־650 אלף מ"ר בשנה. לדברי אקרשטיין, החברה נמצאת במגמת צמיחה מתמשכת.

קבוצת אקרשטיין עוסקת בפיתוח, ייצור ואספקה של מוצרי בטון לפיתוח סביבתי, לבנייה ולתשתיות. היא מחזיקה בפעילות נדל"ן מניב למשרדים, בקרקעות לפעילות תעשייתית. יש לה 18 מפעלים, המאוגדים בשלושה אתרי ייצור בישראל: בירוחם, באשדוד ובאזור התעשייה צחר בצפון, וכן שלושה מפעלים בארה"ב.

הקבוצה הונפקה בבורסה במאי 2021, והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ־2.5 מיליארד שקלים. אקרשטיין נמצאת ברובה בבעלות גורמים שונים במשפחת אקרשטיין, בראשם היו"ר גיורא אקרשטיין, עם החזקות של כלל והראל.