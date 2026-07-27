ווליו בייס נגד החברה שהנפיקה: איה לא שילמה לנו חלק מעמלות ההנפקה

חצי שנה אחרי שהוביל את הנפקתה, בנק ההשקעות, ווליו בייס, תובע את חברת ה-BVI, איה ניו יורק, ובעל השליטה בה, אמיר שריקי, בטענה שלא שילמה לה את כלל העמלות להן התחייבה. מנגד, באיה ניו יורק דחו את הטענות, ואף דורשים מווליו בייס פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.

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במסגרת התביעה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בת"א, טוענים בווליו בייס, המנוהלת בידי עידו נויברגר, כי איה ניו יורק, הפרה התחייבויות לתשלום עמלות בגין שירותי ייעוץ והפצה שניתנו ללה על ידי ווליו בייס במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של איה בתחילת השנה.

בווליו בייס העמידו את סך התביעה על כ-11 מיליון שקל. סכום התביעה כולל כ-8 מיליון שקל בגין עמלות ההנפקה שלפי ווליו בייס לא שולמו, כ-2.5 מיליון שקל בגין נזקים, כולל "נזקי מוניטין" וכ-500 אלף שקל בגין "עשיית עושר".

מנגד, בדיווח לבורסה, דחו באיה את הטענות, כשלטענתם סכום העמלות לו היתה זכאית ווליו בייס בגין שירותיה עומד על כ-5.3 מיליון שקל, סכום אותו היא ביקשה לטענתה "להעביר לווליו בייס באמצעות רכז ההנפקה עם השלמת ההנפקה, אולם זו סירבה לקבלו".

באשר לעמלות הנוספות אותן דורשת וולי בייס, טוענים באיה, כי הן כוללות עמלות "אשר נקבע לגביהן במפורש בהסכם כי הן עמלות הצלחה המשולמות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנוסף, טוענים באיה, כי לווליו בייס לא מגיעים העמלות בגין האג"ח שנרכשו על-ידי בעל השליטה או כאלו אשר לא הופצו על-ידי ווליו בייס.

עורך הדין מיכאל וקנין ממשרד MOi המייצג את איה ניו יורק, מסר כי "מצער כי חברת חיתום בוחרת לפעול כפי שפעלה נגד חברה שעד לא מכבר הייתה לקוחה שלה, תוך הפעלת מסכת מתמשכת של לחצים פסולים, אגב ניסיון פגיעה בשמה הטוב בקרב משקיעים. מדובר במהלך חריג באופן קיצוני ובלתי מתקבל על הדעת, אשר ראוי כי ישמש כתמרור אזהרה. חלק מהותי מהתביעה נוגע לדרישה חסרת תקדים לתשלום עמלה בגין סכומים שהושקעו על ידי בעל השליטה במסגרת ההנפקה, וכן על דרישות לתשלומי עמלות שמעולם לא עוגנו בהסכם שנכרת בין הצדדים".

הישראלי לשעבר שגייס 295 מיליון שקל מהמשקיעים בת"א

התביעה מגיעה לאחר שבתחילת השנה גייסה איה ניו יורק 295 מיליון שקל, באמצעות הנפקת אג"ח, בריבית שנתית של 7.7%. זאת, לאחר שאיה שנשלטת בידי אמיר שריקי, איש עסקים ישראלי לשעבר בידי התאגדה לפני מספר חודשים באיי הבתולה (BVI), במטרה לקלוט לתוכה 5 נכסים מניבים במנהטן, כחלק מהמהלך לגיוס חוב בארץ.

פעילותה של איה ניו יורק מתמקדת בתחום הנדל"ן המניב, עם החזקות בחמישה נכסים בשווי כולל של כ־272 מיליון דולר (מתוכו חלקה של החברה כ־156 מיליון דולר). את הנכסים רכשה החברה בשנתיים האחרונות ומאז ביצעה בהם לדבריה תהליכי השבחה.

לטובת ההנפקה שיעבדה החברה שני נכסים בשווי כולל של כ־137 מיליון דולר. נכסים אלו, כוללים פרויקט דירות שנרכש בתחילת השנה שעברה (Riverside), הכולל 233 דירות להשכרה בשיעור תפוסה של כ־94%. לצידו שיעבדה החברה נכס למגורים נוסף (Renoir) אותו רכשה אשתקד, הכולל 151 יח"ד בשיעור תפוסה דומה.