מהפך באנטרה: מגייסת 275 מיליון דולר בגיוס פרטי

חברת פיתוח התרופות אנטרה ביו הישראלית הודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 275 מיליון דולר. טרם ההודעה החברה נסחרה בנאסד"ק לפי שווי של 101 מיליון דולר, כך שההשקעה הזו מהווה שינוי משמעותי במצבה של החברה.

הסכום צפוי, על פי ההודעה, להספיק לממן את פעילות אנטרה ביו עד 2030, כולל ניסוי שלב III במוצר המוביל של החברה, תרופה בבליעה לטיפול באוסטיאופורוזיס, שעשוי לאפשר רישום של המוצר לשיווק.

● קרן סטיל פרטנרס תובעת את משה מזרחי בקרב על רכישת אינמוד

● אנבידיה מתרחבת לרפואה: תשיק מערכת קוד פתוח לאימון רובוטים מנתחים

את המהלך הובילה BVF Partners, קרן הון סיכון אמריקאית המשקיעה בתחום הביומד, שהשקיעה בעבר גם בחברות הישראליות KHAR וביוליין. BVF תצרף גם שני חברים לדירקטוריון החברה.

קרנות נוספות שהשתתפו בגיוס הן Longitude Capital, Vivo Capital, TCGX, Spruce Street Capital, Venrock Healthcare Capital Partners, RA Capital Management, Perceptive Advisors, Driehaus Capital Management, Logos Capita, Catalio Capital Management ואחרות.

מחיר מניה בהנפקה הוא 2.04 דולר, בדומה למחיר השוק של מניות אנטרה ביו הבוקר (ב') לפני ההודעה.

את ההנפקה הובילו Leernik Partners כחתם מוביל יחד עם Evercore, Guggenheim Securities, Cantor, LifeSci Capital ו- Canaccord Genuity. עורכי הדין מטעם טנטרה הם הרצוג פוקס נאמן וגרינברג טראוריג.

"שינתה את פניה"

מנכ"לית החברה, מירנדה טולדנו, מספרת היום ל"גלובס" כי: "בארבע השנים האחרונות, אנטרה שינתה את פניה. תמיד הייתה לחברה טכנולוגיה טובה, אבל מ-2022-2023, החלפנו כמעט לגמרי את ההנהלה, כל צנרת המוצרים שיש לנו היום היא חדשה, המסלול הרגולטורי שבנינו הוא חדש. הפכנו את אנטרה לחברה שהשורשים שלה נטועים בישראל, אבל היא תחרותית לחלוטין בקטגוריה שלה בזירה הבינלאומית".

טולדנו הגיעה לחברה אחרי מעל 20 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בסקטור הביומד. היא כיהנה כסמנכ"לית תפעול (COO), סמנכ"לית כספים (CFO) ודירקטורית ב-TRIGR Therapeutics, חברת נוגדנים דו-ספציפיים בשלב הקליני המתמקדת באונקולוגיה, אשר נרכשה על ידי Compass Therapeutics ביוני 2021. אף שחברה זו היא בינלאומית, היא ניהלה אותה חלקית מישראל, אליה חזרה אחרי שנים בחו"ל מסיבות משפחתיות. גם את אנטרה היא מנהלת כאמור מישראל.

לפני התקופה שלה ב-TRIGR, כיהנה כמנהלת בנקאות השקעות בתחום הבריאות ב- MLV, כסגנית נשיא בקבוצת ההשקעות של Royalty Pharma, ובעבר הקימה וניהלה את חטיבת הביומד בקוסט פורר גבאי.

"הוזמנתי להצטרף לדירקטוריון של אנטרה ב-2018, וכשב-2022 הוחלט לעשות שינוי בחברה, אחד המשקיעים הגדולים ביקש ממני להוביל אותה, בגלל היכולת שלי לחבר בין התחום המדעי לבין התחום העסקי ושוק ההון. מוניתי לתפקיד אחרי שהחברה עברה ארבעה מנכ"לים בארבע שנים".

שווי של 522 מיליון שקל

אנטרה מפתחת תרופות בבליעה המחליפות תרופות הניתנות בהזרקה, בעיקר תרופות על בסיס פפטידים וחלבונים. היא הוקמה במקור על בסיס טכנולוגיה שפותחה על ידי חברת אורמד הנסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 522 מיליון שקל, ולכן אורמד זכאית לתמלוגים במקרה שהתרופה של אנטרה אכן תגיע לשוק.

הסכם שיתוף הפעולה המשמעותי ביותר של אנטרה היום הוא עם אופקו הנסחרת גם היא בתל אביב. במסגרת הסכם זה אופקו מפתחת חלבונים ופפטידים ייחודיים, ואילו אנטרה מפתחת את שיטת ההולכה והחברות חולקות ביניהן גם את העלויות וגם את ההכנסות. "העדפנו את הגישה הזו על פני הסכם תמלוגים, כי הוא משאיר בידינו בעלות על המוצרים", אומרת טולדנו.

הסכם זה כולל שלושה מוצרים. מוצר אחד הוא תחליף לזריקה קיימת: תרופה לתת פעילות בבלוטת יותרת התריס, ואשר צפויה להיכנס לניסויים קליניים השנה. שני מוצרים אינם גרסאות של תרופות קיימות אלא מוצרים שאינם קיימים בשוק ועשויים להיות מובילים קטגוריה, אך נמצאים בשלבים ראשונים של הניסויים: תרופה המשלבת בין ההורמונים GLP1 (כמו אוזמפיק) יחד עם גלוקגון למחלות מטבוליות כמו סוכרת והשמנה, ו-OXM, פפטיד הפועל כמעורר של הפרשת GLP1 וגלוקגון.

החברה הוקמה במקור על בסיס טכנולוגיה שפותחה על ידי חברת אורמד הנסחרת בתל אביב, אולם בשנים האחרונות פיתחה טכנולוגיה משלה המאפשרת מתן תרופות בבליעה במשטר של גלולה אחת ביום (לעומת 3-5 גלולות בטכנולוגיה הקודמת). לחברה הסכם תמלוגים עם אורמד סביב הטכנולוגיה הקודמת, אולם כרגע לא נראה כי היא מתכוונת להשיק מוצרים המבוססים על טכנולוגיה זו ולכן ההסכם הזה לא מאוד רלוונטי היום לשתי החברות.

אחת המשקיעות הראשונות בחברה היתה די אן איי ביומד הנסחרת בתל אביב, שעברה מיזוג הפוך וכעת היא קנדה ישראל מלונות. חברה זו החזיקה טרם הגיוס הנוכחי ב-7.6% מהחברה (4.3% בדילול מלא).