ההודעה המפתיעה של פרופ' אמנון שעשוע בשבוע שעבר על כוונתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל מובילאיי תפסה את השוק לא מוכן. שעשוע, שהוביל את ענקית האוטוטק בעשור האחרון, וחתום על הפיכתה לרשת בינלאומית, משאיר אחריו חלל ניהולי משמעותי - ובעיקר את השאלה מי ייכנס לנעליו.

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היום (ב') שעשוע התייחס לשאלה, וחשף פרטים בשיחה עם העובדים. שעשוע אמר כי החברה תרחיב משמעותית את פעילותה בחו"ל, ותפתח מרכזי R&D (מחקר ופיתוח) מעבר לים ובפרט בארה"ב. "אני חושב שכדאי לנו לפתוח את הדלתות האלה ואם יש לנו רובוטקסי בארה"ב - כדאי שנהיה שם. אני מאמין שצריך לשנות את המאזן ולגייס יותר בחו"ל, זאת דעתי האישית", אמר.

בנוגע להמשך דרכו אמר שעשוע כי הוא מעוניין להתמקד כעת בתחום הרובוטיקה ולא בתחום המכוניות, והוא ימשיך להיות מעורב בחברה. הוא גם אמר כי יש סיכוי שהמנכ"ל הבא יהיה לא ישראלי.

מנכ"ל עם כישורי מסחור ושיווק

לפי החברה, דירקטוריון מובילאיי ישכור חברת איתור בכירים חיצונית, ויבצע תהליך מקיף לבחירת מחליף. ההערכות הן שבמובילאיי יחפשו מנכ"ל עם כישורי מסחור ושיווק, וכזה שיכול לעשות scaling - לקחת את הטכנולוגיה הקיימת לשוק ולהרחיב אותה. מן הסתם יידרש מישהו עם הבנה משמעותית בשוק, עם יכולות תפעול ולוגיסטיקה.

אחד האתגרים שלו יהיה כניסת החברה לשוק הרובוטקסי באופן עצמאי, שעליו מובילאיי הודיעה לאחרונה - מובילאיי מתכננת להגיע ליעד שאפתני, צי של 17 אלף כלי רכב. זה יקרה בשילוב עם ספקים ושותפים נוספים, כך שעוד מאפיין של המנכ"ל החדש עשוי להיות יצירת קשרים ושיתופי פעולה. בשיחה עם אנליסטים ביום חמישי, שעשוע פירט כי "המנהיג הבא צריך להציג פרופיל תפעולי כדי להגדיל את ההזדמנויות ולהוביל את החברה לשלב הבא שלה", כששעשוע יתרום בצד הטכנולוגיה.

מהיכן יגיע המנכ"ל?

מרכז הכובד של החברה נמצא בארץ, ונכון לסוף 2025 היו לה 4,200 עובדים, מהם 3,900 בישראל. כל עוד זה כך, נראה סביר שמנכ"ל, גם אם לא יהיה ישראלי, ינהל את החברה מהארץ.

תוך כמה זמן ימונה מחליף? בחברה לא ציינו תאריך יעד לפרישת שעשוע, כך שכרגע אין דחיפות, והתהליך יכול להתארך עד שבדירקטוריון ימצאו את המועמד המתאים מבחינתם.

פרישתו הצפויה של שעשוע מגיעה חודשים ספורים אחרי השלמת עסקת בעלי עניין, שבמסגרתה מובילאיי שילמה 900 מיליון דולר תמורת Mentee Robotics, ששעשוע הוא ממייסדיה. מנטי מפתחת רובוטים הומנואידים מבוססי AI, מה שמרחיב את פעילותה בעולם ה-AI הפיזית. מדובר ברובוטים שאמורים למשל להרים משאות ולמיין חפצים, ובעתיד יוכלו לשמש כפועלי ייצור; עם זאת, הרובוטים של מנטי יושקו רק ב-2028.

חלקו של שעשוע בעסקה היה כ-341 מיליון דולר במזומן ובמניות מובילאיי, שרובן טרם הבשילו ויבשילו בעתיד, בכפוף להמשך העסקה שלו, או בנסיבות מסוימות בכפוף לשייכות (affiliation) במובילאיי ובחברות הבנות.

ביום חמישי בשיחה עם עיתונאים הוא נשאל על הביקורת בנושא, והשיב כי "הרכישה של מנטי זה חלק מהתשתית שמובילאיי בונה, וזה עמוד תווך מאוד רציני קדימה. כמה חברות יש בתחום הפיזיקל AI שיש להן גם פעילות רכב אוטונומי וגם בניית רובוט הומנואידי? רק טסלה ומובילאיי. זה מעמיד אותנו במקום מאוד טוב לקראת העתיד.

"זו הייתה הזדמנות מאוד חשובה שהבורד עמד מאחוריה בהתלהבות, זה לא היה one man show. זה היה אחד הדברים החשובים שמובילאיי עשתה. זה מנוע צמיחה חזק מאוד קדימה". לדבריו, האינטגרציה של מנטי כבר הושלמה והכל עובד בצורה חלקה.

האנליסטים חלוקים

כאמור, מובילאיי "שינתה כיוון" לאחרונה כשהודיעה על כניסה עצמאית לשוק הרובוטקסי, ובמקביל הקימה עם מנטי זרוע של רובוטים הומנואידים. בינתיים, עסקי ה-ADAS המסורתיים (מערכות עזר לנהג) אמורים להניב לחברה הכנסות שנתיות של סביב 2 מיליארד דולר ורווח תפעולי מתואם של כ-400 מיליון דולר.

האנליסטים שמסקרים את מובילאיי חלוקים בדעותיהם בנוגע למניה. לפי וול סטריט ג'ורנל, 13 גופי השקעה חיוביים בנוגע למובילאיי, 15 ניטרליים ואחד שלילי. באופנהיימר ההמלצה חיובית, "תשואת יתר", במחיר יעד של 27 דולר, שהוא הגבוה ביותר בין כל הגופים המסקרים את המניה, ומשקף פרמיה של 235%.

כלכלני אופנהיימר ציינו שהפרישה של שעשוע מייצרת חוסר ודאות בטווח הקצר.

להערכתם, החברה נמצאת בנקודת מפנה שתשפיע על עתידה, והם חיוביים בנוגע לרובוטקסי ולרובוטים ההומנואידים.

לדבריהם, "אנו מאמינים שמנכ"ל שיהיה ממוקד בבניית עסק אוטונומי יותר מאשר בפיתוח טכנולוגי יכול להוביל לדרך ברורה יותר להגדלת ההכנסות".

מנגד, בג'פריס ההמלצה נשארת שלילית, "תשואת חסר", ומחיר היעד למניה ירד מ-8 ל-6.95 דולרים, הנמוך ביותר בין האנליסטים ונמוך ב-13.7% מהנוכחי. בג'פריס מביעים ספקות בנוגע לרובוטקסי ומציינים שיש "הרבה חלקים נעים" בתוצאות החברה, אך הפוקוס הוא על פרישת שעשוע.

"עשור שאפתני אף יותר"

שעשוע הקים את מובילאיי עם זיו אבירם ב-1999, ומכהן כמנכ"ל מ-2017, השנה שבה מובילאיי נרכשה על ידי אינטל ב-15.3 מיליארד דולר. ב-2022 החברה הונפקה בנאסד"ק בשווי של כ-17 מיליארד דולר, וכיום שווייה 6.6 מיליארד דולר.

שעשוע אמר בשיחת הוועידה שנערכה ביום חמישי שמובילאיי שהתחילה כרעיון סיפקה מאז הקמתה יותר מ-250 מיליון מוצרים, רשמה מעל 13 מיליארד דולר של הכנסות, ייצרה אלפי מקומות עבודה והצילה חיים רבים בזכות מניעת תאונות.

שעשוע תיאר כיצד הפכה נהיגה אוטונומית למטרה מרכזית ואיך החברה התרחבה גם לרובוטקסי (מוניות אוטונומיות) ולרובוטים הומנואידים (דמויי-אדם).

"העשור הבא שלנו עשוי להיות שאפתני אף יותר מ-27 השנים האחרונות, וזו הסיבה שאני מאמין שזה זמן טוב לחפש מנכ"ל חדש", הסביר שעשוע.

בשוק ההון לא ממש ידעו איך לעכל את הבשורה: ביום חמישי המניה צנחה בכ-15% וביום שישי היא טיפסה בכ-8%.

יש לציין שבכל דוח של מובילאיי החברה מציינת שהיא תלויה במידה רבה בשעשוע, וכי "אובדן של פרופ' שעשוע, או צמצום משמעותי בתרומתו לנו, ישפיע לרעה על עסקינו, על תוצאות הפעילות ועל מצבנו הפיננסי".