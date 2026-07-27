חברת הסייבר הישראלית קייטו נטוורקס מדווחת כי חצתה את רף 415 מיליון הדולר בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR). החברה מסרה כי מדובר בצמיחה של 42% לעומת השנה הקודמת, נתון שממשיך את המגמה שעליה דיווחה בפברואר, אז עמדה על ARR של 350 מיליון דולר לאחר צמיחה של 43%.

המשמעות היא שבתוך כחמישה חודשים הוסיפה קייטו יותר מ־60 מיליון דולר להכנסותיה השנתיות החוזרות, תוך שמירה על קצב צמיחה של יותר מ־40%.

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כעת, לפי גורמים, הנתונים מחזקים את ההערכות בשוק כי קייטו מתקרבת לשלב שבו תוכל לשקול הנפקה בוול סטריט. בשנים האחרונות, לאחר התיקון בשוק הטכנולוגיה, המשקיעים בארה"ב נוטים להעניק את המכפילים הגבוהים ביותר לחברות שמצליחות להציג גם היקף הכנסות משמעותי וגם המשך צמיחה מהירה.

לדברי החברה, מנוע הצמיחה העיקרי ממשיך להיות לקוחות אנטרפרייז. במהלך הרבעון השני חתמה קייטו על מספר חוזים בהיקף של מיליוני דולרים עם חברות פורצ'ן 500 ו־Global 2000 בתחומי התעשייה, הרובוטיקה, התקשורת וניתוח הנתונים. כיום משרתת החברה יותר מ־4,800 לקוחות ברחבי העולם.

"חציית רף של 415 מיליון דולר ב־ARR משקפת את המגמות שאנחנו רואים בשוק", אמר שלמה קרמר, מייסד שותף ומנכ"ל קייטו נטוורקס. לדבריו, המעבר של ארגונים לענן והאימוץ המואץ של יישומי בינה מלאכותית מגבירים את הצורך בפלטפורמות אבטחה המספקות הגנה אחודה וגמישה. "הצמיחה של קייטו משקפת את האמון של ארגונים בפלטפורמה שלנו, שנבנתה לתת מענה לצרכים של עידן ה־AI", הוסיף.

במקביל לצמיחה העסקית, החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום אבטחת הבינה המלאכותית. קייטו דיווחה על ביקוש גבוה לפתרון Cato AI Security, שהושק לאחר רכישת Aim Security, וכן על יכולות חדשות לניהול ולאבטחת סוכני AI. בנוסף מסרה כי הצליחה לקצר את זמן אספקת ההגנה מפני חולשות אבטחה חדשות ל־45 דקות בלבד.

בעבר פורסם כי קייטו מחפשת רוכש, מה שהוכחש בהמשך על־ידי החברה.