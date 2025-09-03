ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קייטו נטוורקס

קייטו נטוורקס רוכשת סטארט־אפ ומרחיבה גיוס ל־409 מיליון דולר

חברת הסייבר של שלמה קרמר רוכשת את Aim Security, ועפ"י ההערכות, היקף הרכישה עומד על 375 מיליון דולר • במקביל, החברה חצתה את רף ה־300 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות והרחיבה את סבב הגיוס האחרון עם השקעה נוספת

מיטל וייזברג 15:30
שלמה קרמר, מנכ''ל ומייסד קייטו נטוורקס / צילום: Eclipse Media and Leonid Yakobov
שלמה קרמר, מנכ''ל ומייסד קייטו נטוורקס / צילום: Eclipse Media and Leonid Yakobov

חברת הסייבר קייטו נטוורקס מודיעה היום (ד') על רכישת Aim Security - סטארט־אפ צעיר המתמחה באבטחת אינטראקציות עם יישומי ומודלי בינה מלאכותית. זו הרכישה הראשונה של קייטו מאז הקמתה ב־2015, והיא מגיעה על רקע קצב אימוץ גבוה של כלי AI בארגונים וצורך גובר באמצעי אבטחה ייעודיים. סכום הרכישה לא פורסם, אבל לפי PitchBook הוא עומד על 375 מיליון דולר.

הסטארט־אפ של נשיא וויקס נסגר, והכסף שנותר יוחזר למשקיעים
בעשרות מיליוני דולרים: סיעתא הישראלית נמכרת לענקית ביטוח אמריקאית

במקביל לעסקה הודיעה החברה כי חצתה את רף ה־300 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות (ARR). בנוסף, היא הרחיבה את סבב הגיוס האחרון שלה (Series G) שנסגר ביוני בהיקף של 359 מיליון דולר, עם השקעה נוספת של 50 מיליון דולר מקרן Acrew Capital , כך שהיקפו הכולל מגיע ל־409 מיליון דולר. ההשקעה בוצעה לפי אותם תנאים ושווי של הסבב הקודם.

Aim Security הוקמה ב־2022 בתמיכת YL Ventures ו־Canaan Partners, ומעסיקה יותר מ־40 עובדים. היא פיתחה מערך טכנולוגי לאבטחת שימושי עובדים בכלי AI ציבוריים כמו Microsoft Copilot, להגנה על יישומי AI פנימיים וסוכנים ארגוניים, וכן לפיקוח על מחזור חיי הפיתוח של מודלים. לאחרונה חשף צוות המחקר שלה חולשת אבטחה במוצר של מיקרוסופט שכונתה EchoLeak . לדברי קייטו, לחברה הנרכשת כבר יש לקוחות אנטרפרייז משמעותיים ופריסות בפועל בסביבת ייצור.

"מתמקדים בהגדלת הפעילות, לא בהנפקה"

בקייטו מסבירים כי המהלך נועד להרחיב את פלטפורמת ה־SASE שלהם לתחום חדש: "אנחנו רואים בבינה מלאכותית מהפכה גדולה אף יותר מהדיגיטלית, והיא מייצרת את אתגרי האבטחה הקריטיים של השנים הקרובות", נמסר מהחברה. "ייחודה של הבעיה הוא בכך שהאינטראקציה עם המודלים היא בשפה חופשית, מה שמחייב טכנולוגיות אבטחה ייעודיות. Aim חשבה על הנושא הזה בצורה רחבה כבר מהיום הראשון, ואנחנו רואים ברכישה התרחבות אסטרטגית טבעית של הפלטפורמה שלנו".

הרכישה צפויה לכלול שלב ביניים שבו Aim תמשיך למכור את מוצריה באופן עצמאי, ובשלב מאוחר יותר יבוצע מיזוג מלא. כל עובדי Aim ישולבו בקייטו, המונה כיום כ־1,400 עובדים. בקייטו מדגישים כי מטרת הרכישה היא הרחבת הביזנס והוספת שוק חדש, ולא צעד פיננסי נקודתי: "זהו תחום אסטרטגי שבו נרצה להיות שחקן מוביל, כמו שגם מתחרות אחרות כבר זיהו".

בנוגע להנפקה, הנהלת קייטו מבהירה כי אינה נמצאת על הפרק. לדבריהם, החברה ממשיכה להתרחב כגוף עצמאי בזכות יכולתה לגייס הון פרטי בהיקפים גדולים, ותבחן IPO רק אם תנאי השוק יתאימו לכך: "אנחנו חברה עם מאזנים יציבים ואופק צמיחה ארוך. המיקוד שלנו הוא בהגדלת הפעילות ובכניסה לשוק אבטחת ה־AI, לא בהנפקה״, כך נמסר מהחברה.