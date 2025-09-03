הסטארט-אפ של נשיא וויקס נסגר, והכסף שנותר יוחזר למשקיעים

theGist, הסטארט-אפ שהוקם על ידי ניר זוהר, נשיא וויקס, ואיציק בן-בסט, לשעבר בכיר בליזארד, הודיע על סגירת פעילותו ועל החזרת יתרת הכספים למשקיעים. החברה, שפיתחה תוכנה לסיכום והתמצות שיחות ארגוניות בסלאק, גייסה 7 מיליון דולר בסבב הגיוס הראשון שלה בשנת 2022, אז בהובלת קרנות StageOne ואלף. "החלטנו לסגור את theGist ולהחזיר את הכסף שנותר למשקיעים", מסר גורם. "הצלחנו מאוד לפני המלחמה וקיבלנו מכה קשה במהלכה. באמצע שנה שעברה עשינו פיבוט אבל לא הרגשנו שזה מתרומם מספיק כדי להמשיך״.

● בעשרות מיליוני דולרים: סיעתא הישראלית נמכרת לענקית ביטוח אמריקאית

● השותף שעזב את הקרן המוכרת כדי להשקיע בדור הבא של הסייבר

החברה, שהוקמה ב-2022, פיתחה פתרון המבוסס על בינה מלאכותית לסיכום ותמצות התכתבויות ארוכות בין חברי צוות ארגוני. המוצר הראשון שלה, "The Gist for Slack", יצא בנובמבר 2022 לאחר תקופת פיתוח וניסוי בחברות ישראליות כולל וויקס ווולנאט.

מאחורי החברה עמדה נבחרת מרשימה ומנוסה של מייסדים: זוהר כמייסד משותף, בן-בסט כמנכ"ל, איתי דרסלר כסמנכ"ל טכנולוגיות וצוות שכלל עובדים לשעבר מוויקס, ליטריקס ווימאו. החברה שאפה להרחיב את הטכנולוגיה מעבר לסלאק ולהפוך למרכז הודעות מרכזי לארגונים.

בזמנו, החזון מאחורי theGist היה להפוך מידע ארגוני לקצר ומדויק יותר, תוך סינון רעשים והודעות מיותרות. "דמיינו שאתם קוראים תקציר שיחה שכתבתם עבור עצמכם", הסביר דרסלר בעבר את החזון מאחורי המוצר.