עדכונים שוטפים

07:25 -נתניהו יציג לטראמפ מודיעין: איראן מאיצה התקדמות לגרעין



הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להתקיים הערב (ג') בשעה 18:00 שעון ישראל. זו תהיה הפגישה השמינית מאז שחזר טראמפ לבית הלבן, כאשר מאחורי הקלעים לכל אחד מהצדדים אינטרס שונה לגבי הפגישה ותוצאותיה. לקריאת הכתבה

06:00 - חיל האוויר: יורט כלי טיס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן ולא חצה לשטח ישראל

05:36 - איראן הודיעה שהוציאה להורג את אבולפזל ספאהי באדג'אני ואמיר-חוסיין ספרי חוסיין-אבאד, שניים מהמשתתפים בהפגנות נגד המשטר בינואר שהורשעו ברצח שוטרים

על פי חלק מהדיווחים באיראן, הבוקר הוצאו להורג שלושה משתתפים בהפגנות בחודש ינואר. גורמי אופוזיציה איראניים מדווחים כי רבים התייצבו מחוץ לבית הכלא באספהאן שבו הוצאו המפגינים להורג. במקום התפתחו עימותים בשעה שהכוחות הביטחון ניסו לפזר את ההמונים, ועל פי חלק מהדיווחים אישה שהייתה במקום נורתה למוות



04:31 - בכיר אמריקאי: ישראל ולבנון ידונו בשבוע הבא על הרחבת "אזורי הפיילוט" בדרום לבנון



בכיר במשרד החוץ האמריקאי אמר ל-N12 כי סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון, בהובלת ארצות הברית, יתקיים ברומא בין 4 ל־6 באוגוסט וציין כי במהלכו צפוי דיון על "הרחבת אזורי הפיילוט" בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות.

"אנו מגיעים לשיחות הללו עם תנופה משמעותית, בעקבות ההשקה המוצלחת של אזור הפיילוט הראשון בדרום לבנון ופגישתו הפורייה של הנשיא עאון עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר", אמר הבכיר במשרד החוץ האמריקאי.

הבכיר האמריקאי הוסיף שבמהלך השיחות ברומא יתמקדו צוותי העבודה המקצועיים בקידום היישום המלא של הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. "הדבר כולל הרחבת תהליך אזורי הפיילוט, פתרון כל סוגיות הגבול שעדיין נותרו פתוחות, ועבודה על הסכם שלום וביטחון כולל", אמר. לקריאת הכתבה

05:35 - דובר צה"ל מעדכן שהאזעקה שנשמעה בקיבוץ כיסופים הופעלה בעקבות זיהוי שווא



05:27 - התרעת צבע אדום הופעלה בקיבוץ כיסופים



01:53 - ראש הממשלה נתניהו נחת בארה"ב לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ וטקס האשכבה של הסנטור לינדזי גרהאם

22:43 - טראמפ בעצרת במישיגן: "אנחנו נכה באיראן במלוא העוצמה, אבל נראה איך זה ייגמר. כרגע, מתנהלות שיחות ידידותיות"

22:30 - הקווים האדומים של ישראל: אלה הדרישות שיוצגו לטראמפ

בדיון של ראש הממשלה וגורמים ביטחוניים נוסחה רשימת "הקווים האדומים" של ישראל, לקראת פגישתו של נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - כך פורסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית".

הנקודה הקריטית ביותר מבחינת ישראל, המוגדרת כדרמטית וכזו שלא תהיה עליה פשרה, היא הוצאת האורניום המועשר מאיראן.

לצד זאת, ישראל תדרוש לשמר את חופש הפעולה שלה להסרת איומים בכל הזירות - מאיראן דרך עזה ועד סוריה ולבנון. דרישה זו מהווה מרכיב מרכזי בתפיסת הביטחון החדשה של המדינה, שמטרתה להבטיח כי יכולותיה של ישראל לא יוגבלו באף אחד מן המקומות הללו. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12