ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה גראונדקאבר מגייסת 100 מיליון דולר לפי שווי של חצי מיליארד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גיוסים והשקעות

גראונדקאבר מגייסת 100 מיליון דולר לפי שווי של חצי מיליארד

הסטארט-אפ מסייע למנהלים לעקוב בצורה מדויקת יותר אחר פעילות הבינה המלאכותית בארגון • הסכום גויס בהובלת הקרן הבריטית וואן פיק שמשקיעה בחברות צמיחה, ועל השקעותיה בישראל נמנות גם דאטהריילס, קורו ו-סיימולייט

אסף גלעד 15:00
מייסדי groundcover, מימין: שחר אזולאי ויחזקאל רבינוביץ' / צילום: ירדן רוקח
מייסדי groundcover, מימין: שחר אזולאי ויחזקאל רבינוביץ' / צילום: ירדן רוקח

חברת הסטארט-אפ גראונדקאבר (Groundcover) של היזמים שחר אזולאי ויחזקאל רבינוביץ' גייסה 100 מיליון דולר לסיבוב הגיוס הרביעי שלה (סיבוב C), לפי שווי המוערך בתעשייה בכ-500 מיליון דולר.

החברה שהוקמה לטענת מייסדיה עם תשתית המתאימה לפעילות בעידן ה-AI, מסייעת למנהלי פיתוח ומערכות מידע בחברות לעקוב בצורה מדויקת יותר אחר פעילות הבינה המלאכותית בארגון.

הסכום גויס בהובלת הקרן הבריטית וואן פיק (One Peak) שמשקיעה בחברות צמיחה, ועל השקעותיה בישראל נמנות גם דאטהריילס, קורו ו-סיימולייט (Cymulate). בסבב השתתפו גם חברת השקעות הצמיחה של מורגן סטנלי (Morgan Stanely Expansion Capital) שנכנסה לראשונה להשקעה בחברה הישראלית, והמשקיעים הראשונים בחברה: אנגולר הבריטית של גיל דיבנר, ג'ייב של אסף יעקובי וזאב ונצ'רס של אורן זאב שהצטרף להשקעה בחברה בשני הסיבובים הקודמים שלה.

הרחבה מיד