גראונדקאבר מגייסת 100 מיליון דולר לפי שווי של חצי מיליארד

חברת הסטארט-אפ גראונדקאבר (Groundcover) של היזמים שחר אזולאי ויחזקאל רבינוביץ' גייסה 100 מיליון דולר לסיבוב הגיוס הרביעי שלה (סיבוב C), לפי שווי המוערך בתעשייה בכ-500 מיליון דולר.

החברה שהוקמה לטענת מייסדיה עם תשתית המתאימה לפעילות בעידן ה-AI, מסייעת למנהלי פיתוח ומערכות מידע בחברות לעקוב בצורה מדויקת יותר אחר פעילות הבינה המלאכותית בארגון.

הסכום גויס בהובלת הקרן הבריטית וואן פיק (One Peak) שמשקיעה בחברות צמיחה, ועל השקעותיה בישראל נמנות גם דאטהריילס, קורו ו-סיימולייט (Cymulate). בסבב השתתפו גם חברת השקעות הצמיחה של מורגן סטנלי (Morgan Stanely Expansion Capital) שנכנסה לראשונה להשקעה בחברה הישראלית, והמשקיעים הראשונים בחברה: אנגולר הבריטית של גיל דיבנר, ג'ייב של אסף יעקובי וזאב ונצ'רס של אורן זאב שהצטרף להשקעה בחברה בשני הסיבובים הקודמים שלה.

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