עשרות עובדי מטריקס בפרויקט של בנק מזרחי הוחלפו בכלי AI

לפני כשנתיים בחר בנק מזרחי טפחות בחברת המחשוב מטריקס כספקית הזוכה בפרויקט "ההאצה הדיגיטלית", שנועד להעביר נכסים רבים של הבנק לפורמט דיגיטלי - ובכלל זה פיתוח יישומונים לטלפון והעברת פעולות בנקאיות לאתר.

מטריקס גייסה לפרויקט כ־150 עובדים, אך כעת נודע כי כ־40 מהם יועברו לפרויקטים אחרים בחברה וכמה עובדים יפוטרו. המהלך מגיע על רקע הכנסת כלי AI מצד מטריקס, לצד שינויים באופי הפרויקט שהוסכמו בין החברה לבנק. לגלובס נודע כי בין הצדדים נערכה שיחה לאחר שמטריקס לא עמדה בלוח הזמנים, ובסיומה הוחלט על שינוי מתכונת העבודה.

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מטריקס מטמיעה בבנקים ובקרב לקוחותיה AI שמייתרים חלק מהעבודה הידנית, דוגמת נציגי שירות וירטואליים, עיבוד חכם של טפסים ומערכות לאנליזה של איומי סייבר. יותר ויותר בנקים בישראל מאמצים תוכנות AI שמביאות לחשיבה מחדש על מצבת העובדים בארגון. כך למשל חברת ה־AI הישראלית וונדרפול, המספקת בין השאר מערכת לניהול סוכני שירות אוטומטיים, מותקנת בבנק דיסקונט ובבנק הפועלים.

מבנק מזרחי טפחות נמסר: "הבנק נמצא בעיצומו של מהלך לשדרוג הדיגיטל, תוך הסתייעות בספקים חיצוניים. לצורך כך, התווה הבנק תוכנית פיתוח מואצת המבוססת על תשתיות AI, שאותה יישם בשנה האחרונה. ההחלטה על היקף הצוותים והאיוש הפרטני שיוציאו את התוכנית אל הפועל אינה של הבנק, אלא של הספקים". ממטריקס נמסר: "אנו משלבים באופן שוטף טכנולוגיות AI במגוון פרויקטים. גם בפרויקט זה נעשה שימוש בכלי AI כחלק מארגז הכלים המקצועי של החברה".