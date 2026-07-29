פחד קהל? הרובוט של קוואלקום קרס על הבמה בכנס היוקרתי

תערוכת Computex, הנחשבת לאחת מתערוכות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, משכה גם השנה ענקיות כמו אנבידיה, קוואלקום, אסוס ואחרות, שהציגו את החידושים האחרונים בתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה. אלא שדווקא אחת ההדגמות החיות הפכה לוויראלית מסיבה שנויה במחלוקת.

במהלך האירוע, שנערך בטאיפיי, הציגה קוואלקום , אחת מחברות השבבים הגדולות בעולם, רובוט דמוי אדם שפעל על גבי פלטפורמת Dragonwing IQ10, בשיתוף חברת Neura Robotics. בתחילת ההדגמה נראה הרובוט כשהוא צועד לעבר מרכז הבמה ומגיש למנחה את המוצר שהחזיק בידיו - בדיוק כפי שתוכנן. אלא שכעבור שניות ספורות הוא קרס לפתע אל הרצפה.

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אנשי הצוות מיהרו לעלות לבמה, כיסו את הרובוט בבד שחור ופינו אותו במהירות, בעוד הקהל צופה במתרחש. הסרטון הפך בתוך שעות לוויראלי ברשתות החברתיות, שם גולשים כבר השוו את פינוי הרובוט לסצנות טראגיות מסרטים, ואחרים התבדחו כי "גם לרובוטים יש ימים קשים בעבודה".

פלטפורמת Dragonwing IQ10 של קוואלקום מיועדת לרובוטים דמויי אדם ולמערכות אוטונומיות, ומסוגלת, לפי החברה, לבצע עד 700 TOPS (טריליוני פעולות בשנייה) של עיבוד בינה מלאכותית באופן מקומי, ללא תלות בענן.

♦️ במהלך כנס השקה של רובוט מחברת קוואלקום, הרובוט הגיש מוצר לבעלים, ואחרי כמה שניות קרס על הרצפה. pic.twitter.com/8tCGImVpZM - Asslan Khalil (@KhalilAsslan) July 26, 2026

ברשת X הופצו דיווחים שלפיהם קוואלקום הסבירה כי הקריסה הייתה חלק מ"מנגנון קריסה בטוחה", שנועד להגן על הסביבה במקרה של תקלה. עם זאת, נכון למועד פרסום הידיעה, החברה לא פרסמה הודעה רשמית המאשרת את הדברים.

התקרית מגיעה בתקופה שבה יצרניות טכנולוגיה ברחבי העולם מנסות להוכיח כי רובוטים מתקרבים לשימוש מסחרי. גם Computex הקדישה השנה לראשונה מתחם ייעודי לרובוטיקה מבוססת בינה מלאכותית, כחלק מהמרוץ להציג את הדור הבא של המכונות החכמות. אלא שהאירוע בטאיפיי הזכיר כי למרות ההתקדמות המרשימה בתחום, הטכנולוגיה עדיין רחוקה משלמות.