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דונלד טראמפ | סיקור שוטף

חמאס נגד טראמפ: "לא הסכמנו לפירוק מנשק - רק לאחסן אותו"

שר הביטחון הודיע הבוקר לראשי רשויות בעוטף עזה: "הקיצוץ שתוכנן בהגנה היישובית - בוטל" •  טראמפ הכריז: מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק חמאס מנשק • במקביל: איראן טוענת שתקפה בכטב"מים בסיסים אמריקאיים בכווית, צה"ל השמיד מנהרות בבופור, וההסכם בקהיר צפוי להיחתם בשבוע הבא • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס פורסם: 07:23 עודכן: 09:37
דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock
דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

09:31 - צה"ל מזהיר בחריפות על "סיור" נוסף בכפר בשומרון כעת: "לא אושר, לא תואם - הכניסה מסוכנת ואסורה

09:09 - טראמפ הכריז: מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק חמאס מנשק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי מועצת השלום הגיעה להסכם לפירוק חמאס וכל הקבוצות החמושות האחרות בעזה מנשק. שני בכירים אמריקאים אישרו כי ארגון הטרור הסכים לתנאי ההסכם למסירת נשקו. במסגרת הודעתו הכריז על פריצת דרך ביישום תוכנית 20 הנקודות שלו: "צעד אדיר לקראת שלום וביטחון מתמשכים", בירך טראמפ. "לישראל יהיה הביטחון הראוי לה". ההסכם יבוצע בשלבים, ורק לאחר פירוק חמאס מנשקו צה"ל ייסוג ל"קו הצהוב" - והאחריות תעבור לכוח הייצוב הבינלאומי.

בריאיון לוול סטריט ג'ורנל אמר ראזי חמאד, חבר בצוות המשא ומתן של חמאס, כי הארגון הסכים להפקיד את כלי הנשק שלו במתקן אחסון בפיקוח הוועדה הלאומית לניהול עזה.

אולם בניגוד לטענת טראמפ - הוא טען כי אין בכוונתם למסור את הנשק: "לא אמרנו פירוק נשק, לא אמרנו מסירת הנשק, ולא הסכמנו על כל מעורבות ישראלית", אמר חמאד. הוא הוסיף כי התוכנית מותנית בכך שישראל תפסיק את הפעולות הצבאיות בעזה ותאפשר כניסת סיוע הומניטרי. לכתבה המלאה

08:38 - שר הביטחון הודיע הבוקר לראשי רשויות בעוטף עזה: "הקיצוץ שתוכנן בהגנה היישובית - בוטל"

תמיר עידאן, ראש המועצה האזורית שדות נגב: "מישהו כנראה התבלבל וחשב שחמאס כבר מסר את נשקו והניף דגל לבן. מיד כשנודע לנו על הקיצוץ המתוכנן בכוחות ההגנה ביישובים, פניתי באופן מיידי ללשכת שר הביטחון - וקיבלתי הודעה כי הקיצוץ שתוכנן מבוטל באופן מיידי. ראשי הרשויות בעוטף עומדים כחומה ודורשים את פירוק חמאס מנשקו כתנאי לכל מו"מ"

7:18 - צבא איראן: תקפנו בסיסים של צבא ארה"ב בכווית באמצעות כטב"מים. לפי הודעת צבא איראן - "התקיפות בוצעו בתגובה לתקיפות האחרונות של ארה"ב על איראן ועל האי קשם".

6:00 - בכיר אמריקאי על הסכם פירוק הנשק של חמאס: אם ישראל לא תעמוד בו - טראמפ יהיה מאוד מאוכזב

בכיר אמריקאי ושני בכירים במועצת השלום התייחסו להסכם פירוק הנשק של חמאס. הבכיר הבהיר: "היינו בתיאום צמוד עם הישראלים לכל אורך הדרך. אני לא חושב שהם ירצו להגיע להסלמה איתנו בנושא הזה עכשיו", והוסיף כי אם ישראל לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, הנשיא טראמפ יהיה מאוכזב.

לדבריו, איראן ניסתה לשכנע את חמאס לא לחתום על ההסכם, אך בארגון הטרור לא הקשיבו לה: "הם הבינו שהם צריכים לעשות מה שטוב להם". בכיר במועצת השלום הוסיף: "הנסיגה הישראלית תהיה הדרגתית על בסיס לו"ז שעדיין דנים עליו. פירוק הנשק - תוך 200-350 יום". לכתבה המלאה

00:08 - בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה: צה"ל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור

23:48 - דיווח בערוץ אל-ע'ד המצרי: החתימה על ההסכם של השלב השני של הפסקת האש בעזה צפויה להתקיים באמצע השבוע הבא בקהיר

23:15 - שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מאשים שישראל עומדת מאחורי תקיפת הכטב"ם על כלי השיט במצרים: "על כולנו להיות ערניים מפני מזימות ישראליות ומבצעי 'דגל כוזב' שנועדו לערער את היציבות באזור".

22:15 - בקו העימות מפיצים הודעה חריגה לתושבים: במהלך הלילה ישמע פיצוץ ברכס רמים, עמק החולה וצפון הגולן בעקבות פעילות צה"ל בלבנון. "לאור עוצמת הפיצוצים תושבי מטולה ומשגב עם מתבקשים לפתוח חלונות על מנת למנוע פיצוצים", נכתב בהודעה והודגש: "אין שינוי בהנחיות"

22:00 - בארה"ב סבורים: הצלחנו לכפות על חמאס הסכמה לפירוז

פורסם לראשונה ב-N12