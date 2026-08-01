העיר שבה מונית אווירית תיקח אתכם מהשדה למרכז

1 האירוע שאף חובב תעופה לא החמיץ

היסטוריה בעולם התעופה: מטוס האיירבוס A350-1000ULR החדש של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס נחת השבוע בעיר טולוז בצרפת, לאחר טיסה שנמשכה 24 שעות ו־24 דקות וגמעה יותר מ־23 אלף קילומטרים - הטיסה המסחרית הארוכה ביותר עד היום. השיא הקודם עמד על 22 שעות ו־42 דקות ונקבע בשנת 2005, כאשר מטוס בואינג 777-200LR טס מהונג קונג ללונדון.

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הטיסה הנוכחית משכה את תשומת לבם של חובבי תעופה ברחבי העולם. לפי נתוני תוכנת מעקב הטיסות Flightradar24, זו הייתה הטיסה השנייה הנצפית ביותר בתולדות הפלטפורמה: יותר מ־3.6 מיליון בני אדם עקבו אחר התקדמות המטוס ממלבורן לטולוז. הטיסה הנצפית ביותר הייתה בשנת 2022, אז הוטס ארונה של המלכה אליזבת השנייה לבריטניה.

המטוס פותח במיוחד עבור פרויקט Sunrise של קוואנטס, שבמסגרתו מתכננת החברה להפעיל טיסות ישירות מסידני ללונדון. הפרויקט נדחה כמה פעמים בשנים האחרונות, אולם החברה ממשיכה בהכנות לקראת השקת הקו באוקטובר 2027. בדגם החדש הותקנו 238 מושבים בלבד, בהשוואה ל־300 בדגמי A350-1000. צמצום מספר המושבים נועד לפנות מקום למכלי דלק נוספים, וכן להעניק לנוסעים מרחב ונוחות טובים יותר בטיסות הארוכות.

דגם ה-A350-1000ULR של חברת התעופה קוואנטס / צילום: Reuters, Tim Hepher

2 שמונה דקות מהשדה לאוקספורד: המונית האווירית מגיעה ללונדון

חברת התעופה הבריטית וירג'ין אטלנטיק וחברת Joby Aviation הודיעו על הסכם להבאת שירות המוניות האוויריות החשמליות של ג'ובי לבריטניה. ההסכם הוכרז כבר בשנה שעברה, וכעת הוא מקבל תוקף רשמי. המשמעות: נוסעים יוכלו להגיע מנמל התעופה בלונדון למרכז העיר בתוך 8 דקות. כיום, זמן הנסיעה יכול להגיע ליותר משעה.

במסגרת ההסכם, לקוחות חברת התעופה יוכלו להזמין נסיעה במונית האווירית של ג'ובי כחלק מתהליך הזמנת הטיסה. בינתיים, רשות התעופה האזרחית של בריטניה שואפת להשלים את הליך ההסמכה המסחרית של כלי טיס חשמליים להמראה ונחיתה אנכית עד סוף 2028. וכמה השירות יעלה? לפי ג'ובי, בין 100 ל־120 ליש"ט מנמל התעופה הית'רו למרכז לונדון. נסיעה באותו מסלול באובר עולה כיום כ־100 ליש"ט, ומונית רגילה עשויה לעלות עד כ־120 ליש"ט.

הית'רו, לונדון. טרמינל 5 / צילום: Shutterstock

3 אחרי 43 מיליון צפיות: אל על נפרדת מליאור סושרד

השבוע השיקה אל על סרטוני בטיחות חדשים בהשתתפות גל גדות, רותם סלע ודני אבדיה. בכך למעשה תיפרד החברה במהלך החודש הקרוב מסרטון הבטיחות שליווה אותה במשך כעשור, בכיכובו של ליאור סושרד. אותו סרט נצפה לפי החברה כ־43.7 מיליון פעם, ואם היה מוקרן ברצף היה מתנגן במשך כ־290 שנה.

בשנים האחרונות הבינו חברות התעופה שסרטוני הבטיחות המסורתיים אינם זוכים לקשב, והמגמה העולמית היא לשלב בהן כוכבי ענק, הומור, והפקה ברמה קולנועית. אותן הוראות בטיחות במעטפת שונה.

כעת, מלבד הכוכבים, אל על מכניסה למשחק את הבינה המלאכותית ו"מלבישה" את הוראות הבטיחות באלמנטים שרלוונטיים ליעד הטיסה, לדוגמה, בטיסות לפריז הסרט יהיה עם רקעים משתנים באווירה צרפתית, ובלוס אנג'לס הנוסעים יקבלו המלצות ספציפיות.