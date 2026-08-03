מניית ג'י סיטי ממחישה: למשקיעים יש מסר ברור לחיים כצמן

בסוף השבוע שיגרו עורכי דינו של חיים כצמן, בעל השליטה בג'י סיטי, מכתב לצחי אבו, שמבקש לרכוש את החברה יחד עם שני שותפים - ירון אדיב וכידן דהרי. במכתב דרשו מאבו לקבל את פרטי ההסכם שעליו חתמה ארי נדל"ן שבשליטת אבו עם חברת ישפרו של אדיב ודהרי לפני כשבועיים, לשליטה משותפת בג'י סיטי.

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מקורב לעסקה אמר השבוע לגלובס כי "אם כצמן חשב שאבו זה ברק רוזן - הוא טעה וטעה בגדול, יש פה עכשיו מישהו שהצליח לפצח את האגוז". בכך הוא מתייחס לניסיון השתלטות שלא צלח מצד ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר על ג'י סיטי מלפני מספר שנים.

מבחינת המשקיעים לפחות, נראה שהללו מעוניינים בהשלמת העסקה. ביום הדיווח על ההסכם בתחילת יולי, מניית ג'י סיטי זינקה במעל 20%. והיום (ב'), יום המסחר הראשון אחרי הדיווחים על הקשיים בעסקה, המניה כאמור יורדת, ולמעשה מחקה את כל עליות השערים מאז נודע לראשונה דבר העסקה, כך שמניית החברה נסחרת מתחת לשווי לפיו נסחרה ערב העסקה.

נראה שבשוק מאמינים שקבוצת הרוכשים יצליחו להוריד את היקף המינוף של ג'י סיטי, שחובותיה עומדים על יותר מ־20 מיליארד שקל, מה שמעמיד את שיעור המינוף על 75%. הקטנת המינוף היא אחד היעדים המרכזיים שהציבו קבוצת הרוכשים. לפני כשבועיים אמר כידן דהרי לגלובס: "הרבה שנים החברה התרכזה במהלכים פיננסיים ומבנים ארגוניים, אנחנו רוצים להחזיר אותה להיות חברת נדל"ן מובילה. מהרגע שנקבל את המושכות, נוריד בצורה דרמטית את ההוצאות והמינוף.

"אנחנו רוצים לייצב את החברה מבחינת הניהול, כשצחי ואני ננהל את החברה באופן שוטף, ונהיה 'עם הידיים' בנכסים. וכמובן, במקביל נפעל למכור נכסים בחו"ל", הצהיר דהרי באותה שיחה.

החובות של ג'י סיטי העיבור על המניה בשנים האחרונות והיא הציגה ביצועי חסר ביחס לשוק המקומי. כך, בעוד שמדד ת"א-125 זינק בחמש השנים האחרונות ביותר מ-130%, מניית ג'י סיטי התרסקה ביותר מ-50% באותו הזמן. כתוצאה מכך, החברה הודחה לאחרונה מהמדדים המובילים של הבורסה.