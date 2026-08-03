ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה השבוע זה קורה: כך תיערכו לחסימות הלילה באיילון ובכביש החוף
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נתיבי איילון | שאלות ותשובות

השבוע זה קורה: כך תיערכו לחסימות הלילה באיילון ובכביש החוף

שיבושי תנועה צפויים השבוע בלילות בשל סגירת מקטעים בכביש החוף ובנתיבי איילון • 
העבודות כוללות בעיקר הנפת שילוט לקראת הרחבת מיזם הנתיבים המהירים • מה ההמלצות, ואיך אפשר להיערך?

אלון פרל 19:00
נתיבי איילון / אילוסטרציה: Shutterstock
נתיבי איילון / אילוסטרציה: Shutterstock

כביש החוף ונתיבי איילון צפויים להיסגר השבוע למשך מספר לילות, במסגרת העבודה על מיזם "הנתיבים המהירים".

בחברת "נתיבי איילון" דואגים אומנם לחלק את החסימות למקטעים, בכדי להקל על הנוסעים, אך אין ספק שהדבר צפוי ליצור אי נוחות ומומלץ להיערך לכך מראש.

חברת האוטובוסים שנמכרת וחושפת כשל מבני בתחבורה הציבורית
הרכב שהושק באירופה לפני שנתיים מגיע לישראל במחיר די משתלם

אם כך, אילו חלקים צפויים להיחסם ומתי, מה יבוצע במסגרת העבודות, ואיך כדאי להתכונן לחסימות?

מה כוללות העבודות?

מיזם הנתיבים המהירים הושק בחודש אפריל 2026 בעלות שנאמדת בכ־8 מיליארד שקל. המערך החדש מציע שאטלים חשמליים תדירים וחינמיים למטרופולין תל אביב, היוצאים מדי חמש דקות ממתחם התחבורה בשפיים, המציע כ־7,000 מקומות חנייה. כעת הנסיעה בנתיב מותרת לשאטלים ולתחבורה ציבורית בלבד, במקטע שבין מחלף השלום לשפיים בשני הכיוונים.

בהמשך, עתיד להיפתח מרכז התחבורה בראשון לציון ומקטע כביש נוסף, וכך תיווצר רציפות של נתיבים מהירים לכל אורך כביש 20 וקטע מכביש החוף. אז גם תתאפשר נסיעה ללא תשלום לנסיעות שיתופיות, והציר אף יהפוך לכביש אגרה, ללא כניסה לאופנועים. כך או כך, העבודות הנוכחיות כוללות הנפת שילוט - כמו למשל "פרט לאוטובוסים".

מה צפוי להיחסם ומתי?

כלל החסימות יבוצעו בשעות 00:00 עד 05:00, אך כאמור, הן יבוצעו במקטעים שונים לאורך השבוע. בלילה שבין שני לשלישי, כביש 20 (איילון צפון) ייחסם לתנועה בקטע שבין מחלף רוקח למחלף קק"ל. התנועה תוסט ליציאה במחלף רוקח, והכניסה לכביש 20 לכיוון צפון ממחלף קק"ל תתאפשר כרגיל.

בלילה שבין שלישי לרביעי, כביש 2 (כביש החוף) לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף פולג למחלף וינגייט. הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לכביש 553 ובהמשך לכביש 4. הכניסה ממחלף פולג לכיוון צפון תתאפשר כרגיל, וכך גם הכניסה לכביש 2 לכיוון דרום ממחלף וינגייט.

בלילה שבין רביעי לחמישי, כביש 2 לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה. הכניסה ממחלף נתניה לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לרחובות הרצל ושדרות בן צבי עד למחלף גשר השלום. הכניסה ממחלף גשר השלום לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.

איך אפשר להיערך?

ראשית, ההמלצה הטובה ביותר היא להימנע מלהגיע לאזורים המצוינים למעלה בשעות העבודות, אם אין בכך צורך ממשי. מעבר לכך, בנתיבי איילון ממליצים להשתמש באפליקציית הניווט Waze, המעודכנת תמיד בכלל השינויים והחסימות.

כמו כן, יש לזכור כי במהלך העבודות יבוצעו שינויים זמניים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזורי החסימה.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למוקד "כל קו" בטלפון 8787* ולהיעזר ביישומוני התחבורה הציבורית.