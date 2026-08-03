השבוע זה קורה: כך תיערכו לחסימות הלילה באיילון ובכביש החוף

כביש החוף ונתיבי איילון צפויים להיסגר השבוע למשך מספר לילות, במסגרת העבודה על מיזם "הנתיבים המהירים".

בחברת "נתיבי איילון" דואגים אומנם לחלק את החסימות למקטעים, בכדי להקל על הנוסעים, אך אין ספק שהדבר צפוי ליצור אי נוחות ומומלץ להיערך לכך מראש.

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אם כך, אילו חלקים צפויים להיחסם ומתי, מה יבוצע במסגרת העבודות, ואיך כדאי להתכונן לחסימות?

מה כוללות העבודות?

מיזם הנתיבים המהירים הושק בחודש אפריל 2026 בעלות שנאמדת בכ־8 מיליארד שקל. המערך החדש מציע שאטלים חשמליים תדירים וחינמיים למטרופולין תל אביב, היוצאים מדי חמש דקות ממתחם התחבורה בשפיים, המציע כ־7,000 מקומות חנייה. כעת הנסיעה בנתיב מותרת לשאטלים ולתחבורה ציבורית בלבד, במקטע שבין מחלף השלום לשפיים בשני הכיוונים.

בהמשך, עתיד להיפתח מרכז התחבורה בראשון לציון ומקטע כביש נוסף, וכך תיווצר רציפות של נתיבים מהירים לכל אורך כביש 20 וקטע מכביש החוף. אז גם תתאפשר נסיעה ללא תשלום לנסיעות שיתופיות, והציר אף יהפוך לכביש אגרה, ללא כניסה לאופנועים. כך או כך, העבודות הנוכחיות כוללות הנפת שילוט - כמו למשל "פרט לאוטובוסים".

מה צפוי להיחסם ומתי?

כלל החסימות יבוצעו בשעות 00:00 עד 05:00, אך כאמור, הן יבוצעו במקטעים שונים לאורך השבוע. בלילה שבין שני לשלישי, כביש 20 (איילון צפון) ייחסם לתנועה בקטע שבין מחלף רוקח למחלף קק"ל. התנועה תוסט ליציאה במחלף רוקח, והכניסה לכביש 20 לכיוון צפון ממחלף קק"ל תתאפשר כרגיל.

בלילה שבין שלישי לרביעי, כביש 2 (כביש החוף) לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף פולג למחלף וינגייט. הכניסה ממחלף פולג לכביש 2 לכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לכביש 553 ובהמשך לכביש 4. הכניסה ממחלף פולג לכיוון צפון תתאפשר כרגיל, וכך גם הכניסה לכביש 2 לכיוון דרום ממחלף וינגייט.

בלילה שבין רביעי לחמישי, כביש 2 לכיוון דרום ייחסם בקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה. הכניסה ממחלף נתניה לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תיחסם, והתנועה תוסט לרחובות הרצל ושדרות בן צבי עד למחלף גשר השלום. הכניסה ממחלף גשר השלום לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל.

איך אפשר להיערך?

ראשית, ההמלצה הטובה ביותר היא להימנע מלהגיע לאזורים המצוינים למעלה בשעות העבודות, אם אין בכך צורך ממשי. מעבר לכך, בנתיבי איילון ממליצים להשתמש באפליקציית הניווט Waze, המעודכנת תמיד בכלל השינויים והחסימות.

כמו כן, יש לזכור כי במהלך העבודות יבוצעו שינויים זמניים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזורי החסימה.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למוקד "כל קו" בטלפון 8787* ולהיעזר ביישומוני התחבורה הציבורית.