"הגורמים האחראים אצל העותרת קיימו דיון מעמיק בהמלצה שניתנה על ידי כבוד בית המשפט, והחליטו לכבד את עמדתו, לחסוך זמן שיפוטי ולהודיע על קבלת ההמלצה וחזרה מהעתירה. זאת הגם שלדידה של העותרת, לטיעונים שהעלתה יש בסיס משפטי וענייני ותכליתם הייתה לקדם ולשמור על אינטרס הציבור, ברמת השרון ובאזור כולו".

מילים אלו, שהוגשו על ידי עיריית רמת השרון לבית המשפט המחוזי תל אביב, מביאות ככל הנראה לסיומה של סאגה ארוכת שנים, שבליבה התנגדותה החריפה של העירייה לתוכנית "מתחם אלקו" באזור התעשייה הישן בעיר, שאותה מקדמת כבר זמן רב, בין היתר, חברת ישראל קנדה. העירייה למעשה מושכת את עתירתה, ובכך מסיימת "מסע" שעברה התוכנית בהליכים תכנוניים ומשפטיים שונים, עד לתשובה שניתנה אתמול (ב') על ידי העירייה ומאפשרת, הלכה למעשה, את יישום התוכנית.

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חלף עשור מרכישת הקרקע

תוכנית "מתחם אלקו" נמצאת על שטח של 57 דונמים, בין רחוב הנביאים, רחוב החרושת, כביש 4 וכביש 5, סמוך למחלף מורשה. על הקרקע פעל מפעל "אלקו", ובמקומו מתוכננות 600 יחידות דיור חדשות, ועוד 150 אלף מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים. על פי התכנון, בנייני המגורים יהיו בני תשע קומות לכל היותר, ושטחי המסחר והמשרדים יוקמו בארבעה מגדלים בני עד 20 קומות כל אחד. עוד כוללת התוכנית הקצאת שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ומוסדות קהילתיים, וכן שטח של כ-7.5 דונם המיועד למסוף תחבורה ולשימושים עירוניים.

במקור ביקשה חברת ישראל קנדה להקים במקום 2,000 יחידות דיור, אך בקשה זו נדחתה, וגם בקשה נוספת של כ־1,100 יח"ד נדחתה בהמשך. ההצעה להקים במתחם 600 יח"ד, מהן 20% דירות קטנות, קודמה ואף קיבלה תוקף באוגוסט 2025, אך עיריית רמת השרון התנגדה לה, בין היתר משום שלטענתה מדובר בתוכנית אשר תכלול "שימושים סואנים ומטרדיים".

ההתנגדות לא התקבלה והתוכנית קיבלה תוקף, כאמור, אך העירייה לא ויתרה והשתמשה בזכותה לערער על ההחלטה למועצה הארצית לתכנון ובנייה. האחרונה דנה בערעור, ודחתה אותו. גם כאן העירייה לא ויתרה, והגישה עתירה לבית המשפט המחוזי. רק המלצתה של השופטת לימור ביבי אל העירייה, הביאה את העותרת למשיכת העתירה ולמעשה לסיום ההליכים נגד התוכנית.

נציין כי ישראל קנדה רכשה את הקרקע עבור התוכנית עוד ב־2016, כך שחלף עשור מהרכישה ועד לסיום הסאגה הממושכת. עוד נציין כי מאז הרכישה שיווקה החברה עם שותפיה (המחזיקים ב־19% מהזכויות) זכויות עתידיות ליחידות דיור, עבור 584 יחידות קרקע עתידיות, תמורת סכום כולל של כ־316 מיליון שקלים.

אגב, כלל לא בטוח שסיומה של הסאגה מול הגופים התכנוניים והמשפטיים תבטיח מעתה מימוש מהיר של התוכנית: כידוע, בידי הרשויות המקומיות כוח רב בכל הקשור לקידום תוכניות בשלב הרישוי, ומעניין יהיה לראות באיזו מהירות יקודמו היתרי הבנייה במסגרת התוכנית. בדו"ח המסכם לשנת 2025 ציינה ישראל קנדה כי מועד התחלת עבודות הקמה בפועל צפוי להיות הרבעון הראשון של שנת 2027.

ברק רוזן, מנכ"ל ובעלים של ישראל קנדה: "אנו שמחים שההליך המשפטי הסתיים וניתן להתקדם סוף-סוף למימוש התוכנית, להוצאת היתרים ולהקמת אחד הפרויקטים הייחודיים והאיכותיים באזור. מתחם אלקו הוא דוגמה לפרויקט מורכב, שעבר הליך תכנוני יסודי ומקיף במשך שנים, ובכל הערכאות התכנוניות נמצא כי הוא משרת את האינטרס הציבורי. כעת, לאחר שהוסרה גם המשוכה המשפטית האחרונה, ניתן להתמקד בדבר החשוב באמת - הקמת רובע עירוני חדש שישלב מאות יחידות דיור, שטחי תעסוקה, מסחר, מבני ציבור ושטחים ירוקים, ויתרום משמעותית להתפתחותה של רמת השרון".