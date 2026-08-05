לא בכוונה: רקטה של SpaceX תתנגש הבוקר בירח

רקטה עודפת של SpaceX, שארית ממשימת הנחתת חללית על הירח מינואר 2025, צפויה להתנגש בירח היום בבוקר (ד') בסביבות השעה 9:20 ל-9:40 שעון ישראל.

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גודלה של הרקטה הוא בערך כגודל של אוטובוס, ומשקלה כ-4 טון. היא צפויה להתנגש בירח במהירות של כ-8.7 אלף קילומטר לשעה, באזור "מכתש איינשטיין" בצד המערבי של חלקו הנראה של הירח. כתוצאה מכך צפוי להיווצר מכתש חדש בעומק של 4 מטר וברוחב של 18 מטר. ענן של אבק ושברי סלע יועף מעל פני הירח, אם כי מכדור הארץ יהיה קשה לראות זאת ללא טלסקופ עוצמתי.

הרקטה, מסוג Falcon 9, שימשה כחלק מתהליך שיגור חללית Blue Ghost של חברת Fire Fly Aerospce הפרטית לנחיתה על הירח. החללית אכן נחתה על הירח בחודש מרץ, והרקטה המשיכה להסתובב בחלל, כמו תוצרי לוואי רבים של משימות מסוג זה. לחץ הקרינה של השמש יחד עם כוחות המשיכה של השמש, כדור הארץ והירח, משכו אותה למסלול ההתנגשות.

"זבל חללי"

יחד עם זאת, ככל שהירח הופך פופולרי יותר, ומתרבים הגורמים אשר שואפים להגיע ואכן מגיעים אליו ואל סביבתו, עולה השאלה מה יקרה אם התנגשויות כאלה יתרבו, ובעיקר אם וכאשר ישהו על הירח בני אדם. עוד לפני כן, נאס"א מתכננת להקים תחנת חלל בסביבת הירח ולשלוח משם אסטרונאוטים אל הירח באופן קבוע. "זבל חללי" כזה, עלול לפגוע בכלים יקרים שמיועדים למשימות הללו ובאסטרונאוטים עצמם.

עד כה, רוב הרקטות אשר משמשות למשימות מסוג זה נפלו בחזרה לכיוון כדור הארץ ונשרפו באטמוספירה, אבל ככל שמתרבים השיגורים אל הירח מסביבתו הקרובה לירח, כך בעיה זו צפויה להחמיר. "זבל חללי" כזה כבר אינו ניתן לשליטה מכדור הארץ, ומשגרי המשימה וגם אסטרונומים אחרים בכלל לא ידעו שהיא צפויה להגיע להתנגשות בירח.

אף שמדובר באירוע לא מכוון, מדענים מקווים לנצל אותו למחקר כדי לבחון איך מתפזר החומר שנדחק מן הירח. במקביל, הוקמו צוותים שיחשבו את המסלולים העתידיים של "זבל חללי", וינסו לתכנן את המשימות הבאות באופן שימנע אירועים דומים.

זו לא ההתנגשות הראשונה של חפץ אנושי בירח. החללית "בראשית" הישראלית שהתכוונה לנחות בעדינות על הירח, התנגשה בו ב-2019. היא הייתה הרבה יותר קטנה, משקלה רק 164 קילו, והיא לא יצרה מכתש משמעותי. בתוך החללית היו דובוני מים, יצורים זעירים אשר ידועים ביכולת שלהם לשרוד קרינה, וישנה אפשרות, גם אם קלושה, שהם נמצאים שם עד היום. מדינות נוספות מרוסיה, הודו, סין וארה"ב התנגשו לאורך השנים בירח בכוונה או בטעות, החל משנות ה-70 ועד השנים האחרונות. בינתיים לא ידוע שנגרם נזק ללוויין הטבעי האהוב עלינו.