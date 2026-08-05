מאמן בית"ר ירושלים לשעבר רכש דירה במגדל בן 17 קומות באשקלון

כדורגלן העבר ומאמן בית"ר ירושלים לשעבר, ברק יצחקי, רכש דירת שלושה חדרים בפרויקט JADE של חברת גוהרי-אפריאט בשכונת עיר היין באשקלון, כך נודע לגלובס. הדירה, ששטחה כ-80 מ"ר ולה מרפסת בשטח של כ-10 מ"ר, נמצאת בקומה העשירית - מספר החולצה שליווה את יצחקי לאורך קריירת המשחק שלו.

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הפרויקט כולל שני מגדלי מגורים בני 17 קומות ובהם 116 יחידות דיור, הממוקמים מעל שדרת מסחר, ושווי העסקה מוערך בכ-2 מיליון שקלים. לאחרונה חתמה גוהרי-אפריאט על הסכם ליווי פיננסי עם הפניקס, שתממן את הקמת הפרויקט.

שכונת "עיר היין" נחשבת לאחת השכונות המבוקשות באשקלון, בין היתר בזכות קרבתה לכביש 4 ולתחנת הרכבת. תכנון השכונה כולל שטחי תעסוקה, מסחר, מוסדות חינוך ושטחים ירוקים, ובהם פארק עיר היין.

הדמיית פרויקט JADE בשכונת ''עיר היין'' באשקלון / צילום: 3Dvison

דודו אפריאט, מבעלי גוהרי־אפריאט, התייחס לעסקה ואמר כי מדובר ב"הבעת אמון משמעותית" בתנופת ההתפתחות של אשקלון ובאיכות הפרויקט, כשבן העיר וספורטאי מוכר בוחר לרכוש בו דירה. יצחקי מצידו תיאר את הרכישה כ"סגירת מעגל" אישית - חזרה להשקיע דווקא בעיר בה גדל, ובשכונה החדשה שבה.

גוהרי-אפריאט היא חברת ייזום ובנייה בבעלות דודו אפריאט ויוסף גוהרי, המחזיקה בצבר קרקעות במרכז, בשפלה ובדרום, ומקדמת כיום היתרים ותוכניות נוספות למגרשים שבבעלותה.