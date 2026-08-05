אאורה ומועדון "חבר" משיקים מבצע ענק למכירת מאות דירות

מבצעים

החל ממחר: אאורה יוצאת במבצע גדול עם מועדון חבר

חברת אאורה יוצאת במבצע גדול עם מועדון חבר, לחמישה פרויקטים במקביל בחדרה, רמת השרון, רמת חן ברמת גן, קריית אונו ואופקים. באאורה מציינים כי המבצע חל על מלאי הדירות הזמין בכל אחד מהפרויקטים שכבר כיום בשיווק, ולא על דירות ספציפיות. בנוסף להנחות, יינתן במסגרת המבצע פטור מלא מתשלום הפרשי הצמדה, ומסלול תשלומים שבו עיקר התמורה תשולם לקראת האכלוס.

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ההרשמה למבצע תיפתח מחר, ותיסגר ב-19 באוגוסט. ההשתתפות מותנית בהרשמה מוקדמת באתר מועדון "חבר", ואחריה יוזמנו הנרשמים לימי המכירות לפי סדר ההרשמה.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי השליטה באאורה, אמר לגלובס: "זה מבצע שני שלנו עם חבר. בשנתיים האחרונות כל המבצעים שלנו הם עם גופים צבאיים כמו חבר ובהצדעה. אני חושב שזה הדבר הכי נכון מבחינת האוכלוסיה שצריך לצ'פר, וזו הזדמנות לקונים.

"הפעם בחרנו חמישה אתרים כדי שיתאים לכל כיס ולקהלים שונים כי גם באוכלוסיית חבר שמחפשים דירה ב-2 מיליון וב-3 ויש גם מגוון של דירות. אנחנו מציעים תנאי מימון נוחים שקונה יכול לשלם 15% היום, 85% בסיום העסקה שלא יצרך לשלם כפול משכנתא ושכר דירה או שיש לו זמן למכור את הדירה הישנה.

"יש פה הנחה דו-ספרתית. חבר נותנים ערך אמיתי ללקוחות שלהם, וגם אני חוסך הרבה עלויות שיווק ופרסום. אנחנו רוצים למכור דירות".

אטרקצ'י הוסיף: "אני בכלל חושב על השוק שזו הזדמנות קנייה כרגע, כי אנחנו בסיום של שפל של שנה וחצי-שנתיים ולקראת 2027 השוק ישתנה. מחירי השכירות עלו דרמטית והריבית על המשכנתא יורדת והיא עוד תרד, ואם אנשים משווים בין ההחזר החודשי של המשכנתא לשכר דירה, וברגע שזה מתחיל להשתוות אנשים חוזרים לקנות. אני מדבר על משקי הבית שקונים למגורים ולא למשקיעים שמשווים לשוק ההון. זה ייקח עוד שלושה-ארבעה חודשים, אבל מצב הרוח ישתפר".

נזכיר כי בשנה שעברה יצאה החברה במבצע ענק בשיתוף חבר בנתניה, בפרויקט התחדשות עירונית שהיא מקימה בעיר ובו כ-1,500 דירות, ולפי הדוחות מכרה קרוב ל-300 דירות במבצע זה. "זה נתן סטארט יפה לפרויקט ומשך אוכלוסיה איכותית. אנחנו לא מוכרים בתנאי חבר בשוק החופשי כך שגם הקונים הרוויחו".

תכנון

רמת גן: אושרו שתי תוכניות ל-900 דירות; פורסם מכרז לדיור מוגן

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה שתי תוכניות התחדשות עירונית בשכונות נחלת גנים והגפן ברמת גן, המוסיפות יחד 922 יחידות דיור.

1. מתחם אבא הלל-רש"י-ארניה, ביוזמת אפריקה ישראל ואבגד. המתחם יכלול 522 יחידות דיור בשני מגדלים בני 48 קומות (במקום 161 דירות ב-14 מבנים קיימים). התוכנית מציעה חזית מסחרית לדרך אבא הלל, כ-2.3 דונם של שטחי ציבור, גינה שכונתית ומבנה ציבור. בתוכנית זו אושר בה מנגנון של קרן תחזוקה ארוכת טווח המקושר לתוספת זכויות בנייה, במטרה להבטיח את תחזוקת המגדלים לאורך שנים. התוכנית נערכה על ידי משרד זית לב אדריכלים.

2. מתחם סוקולוב-הסביון ביוזמת קבוצת אביב, צרפתי צבי והוועדה המקומית. המתחם יכלול 400 יחידות דיור בשלושה מגדלים (שניים בני 38 קומות ואחד בן 20 קומות, במקום 84 דירות קיימות). התוכנית כוללת פתיחת רחוב חדש שיחבר בין רחוב הלפיד לסוקולוב, יצירת שטח ציבורי פתוח המחבר בין רחוב ז'בוטינסקי למרחב הציבורי ברחוב הפודים, וכן הקצאת 90 יחידות דיור לטובת העירייה. התוכנית נערכה על ידי משרד רן בלנדר אדריכלות ובינוי.

במקביל לשתי התוכנית להתחדשות עירונית של מבני מגורים, פרסמה עיריית רמת גן מכרז להקמת מתחם דיור מוגן במרכז העיר, אשר יאחד ויחליף את בית האבות העירוני בשד' הילד ואת בית הדיור המוגן "גן בעיר".

בהודעת מינהל התכנון נכתב כי "שני המבנים הוותיקים הוקמו לפני עשרות שנים ואינם עונים עוד על הסטנדרטים המודרניים של בני הגיל השלישי. המתחם החדש צפוי לכלול מיגון מלא וממ"דים לפי התקנים העדכניים, תשתיות טכנולוגיות מתקדמות, וכן שירותים רפואיים, טיפוליים וחברתיים ברמה גבוהה. הבנייה תבוצע בשלבים כדי להבטיח את רצף הטיפול והמגורים של הדיירים הקיימים, לצד מתן פתרונות חלופיים במידת הצורך וזכות ראשונה לשוב ולהתגורר במתחם החדש עם השלמתו".

בית האבות העירוני בשד' הילד, אשר נבנה לפני יותר מ-60 שנים, כולל כ-120 חדרים וכ-30 מיטות סיעודיות, והוא מופעל כיום על ידי העירייה באמצעות תאגיד עירוני. בית הדיור המוגן "גן בעיר" הוקם לפני למעלה מ-22 שנים וכולל כ- 110 יחידות דיור מוגן ו-34 מיטות סיעודיות.

במסגרת המכרז, תבחר העירייה חברה מקצועית בעלת ניסיון בתחום, אשר תהיה אחראית להפעלה הזמנית של שני המתחמים הקיימים, לקידום התכנון, להקמת המתחם החדש ולהפעלתו.

תכנון

מכון ויצמן: אושרו 800 יח"ד חדשות במעונות סטודנטים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז אישרה תוכנית להקמת מתחם מעונות חדש למכון ויצמן למדע ברחובות, שיחליף את מעונות "סמי כהן" הישנים. לפי התוכנית, ייבנו 805 יחידות דיור למעונות סטודנטים ולסגל (במקום 36 כיום), בארבעה מבנים הכוללים שני מגדלים בני 25 קומות לאורך רחוב הרצל ושני מבנים מרקמיים בעורף. עוד כוללת התוכנית כ-900 מ"ר של שטחי מסחר בחזית רחוב הרצל ליצירת מרחב עירוני פעיל.

המתחם קרוב לתחנת הרכבת ולתחנת המטרו העתידית "מכון ויצמן". נזכיר כי מכון ויצמן נפגע קשות מפגיעה של טיל איראני.

קרקעות

65 מציעים עבור שבעה מגרשים: שני מכרזים שווקו בהצלחה בבית שמש תמורת כ־325 מיליון שקל

רשות מקרקעי ישראל שיווקה השבוע בהצלחה שני מכרזי קרקעות בבית שמש - אחד עבור מגרש בייעוד מסחר ותעסוקה במע"ר של העיר, והשני עבור שישה מגרשי תעשייה. בסך הכול ניגשו לכל שבעת המגרשים 65 מציעים, והסכום שיתקבל מכלל ההצעות, כולל הוצאות פיתוח, עומד על כ־325 מיליון שקלים.

נציין כי מתחילת 2024 נהנית בית שמש משיווק קרקעות מאסיבי למדי: לאורך התקופה הזו, קצת יותר משנתיים וחצי, שווקו בבית שמש כ־7,400 יחידות דיור במכרזי רמ"י, בהן גם יחידות לדיור מוגן ודירות לשכירות ארוכת טווח - זאת לצד כמה וכמה מכרזים שאינם בייעוד מגורים, כדוגמת שני המכרזים שנסגרו בהצלחה השבוע.