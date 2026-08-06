עדכונים שוטפים

06:50 - הותר לפרסום: רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל ורס"ם תמיר וקנין ז"ל נפלו מפיצוץ מטען בלבנון, 4 נפצעו קשה

רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל, בן 34 מנוקדים, ורס"ם תמיר וקנין ז"ל, בן 33 מאילת, נפלו אתמול (רביעי) מפיצוץ מטען בלבנון. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה. המטען התפוצץ על הכוח באחד המבנים במרחב מג'דל זון. הראל ז"ל הניח אחריו אישה וילדים. צה"ל תקף בתגובה מטרות בדרום לבנון. לא ידוע אם המטען הונח במקום לאחרונה. לכתבה המלאה

רס''ן הראל בירנשטוק ז''ל

רס''ם תמיר וקנין ז''ל / צילום: דובר צה''ל

03:48 - דיווח: בעיית המחסור בתחמושת של צבא ארה"ב טרם נפתרה, וטראמפ זעם על שר ההגנה האמריקאי

דיווח בוושינגטון פוסט: טראמפ זעם על שר ההגנה פיט הגסת' בפגישה בקמפ דייוויד בסוף השבוע על רקע משבר המחסור בטילים של צבא ארה"ב. התקרית התרחשה בשולי ישיבת הקבינט שנערכה ביום שישי, כאשר טראמפ הביע את זעמו בפני הגסת' ואמר כי חשב שבעיית מלאי התחמושת "כבר נפתרה".

על פי הדיווח, המחסור הוא אחת הסיבות לכך שטראמפ נסוג בימים האחרונים מהאפשרות להורות על מתקפות רחבות נוספות נגד איראן. שר ההגנה דחה את האחריות והטיל את האשמה על סגנו סטיבן פיינברג בטענה שלא עדכן את הנשיא באופן מלא על חומרת המצב.

03:43 - רויטרס: מכלית שחצתה את מצר הורמוז דיווחה על שני פיצוצים שהתרחשו במרחב שבה שטה. צוות הספינה לא נפגע

02:44 - ארה"ב, עומאן ואיראן קרובות להסכם ביניים על פתיחה מחדש של מצר הורמוז

ארה"ב, איראן ועומאן קרובות מאוד להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בכירים אמריקאים ומקורות במדינות המתווכות אומרים כי הכרזה על ההסכם תיתכן כבר הלילה.

ההסכם, שנמצא במשא ומתן כבר כמה שבועות, נועד להביא לחידוש הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן ולהתנעת המשא ומתן על הסכם גרעין. ההסכם המתגבש יענה על חלק מדרישותיה של איראן לשליטה רבה יותר בתנועת כלי השיט במצר הורמוז - שליטה שלא הייתה לה לפני המלחמה. עומאן ואיראן ינהלו מו"מ על הסדר קבע לתנועת ספינות במצר. לכתבה המלאה

01:05 - דיווחים בלבנון: חיל האוויר תוקף בכפר אל-מנצורי בדרום המדינה

לפי הדיווחים במדינה, 4 אנשים נהרגו בתקיפות חיל האוויר באזור בורג' אל-שאמאלי

23:10 - צה"ל מעדכן שמיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים והאירוע מתוחקר

21:52 - נשיא איראן פזשכיאן: האינטראקציה עם המנהיג העליון חמינאי "מורכבת מאוד" כרגע

21:21 - החות'ים טוענים: תקפנו כלי שיט נפט סעודי במפרץ עדן

פורסם לראשונה ב-N12