הסנאט האמריקאי אישר הלילה (בין שישי לשבת) ברוב דחוק את מינויו של טוד בלאנש לתובע הכללי ה-88 של ארה"ב, לאחר שבועות של מחלוקת גם בתוך המפלגה הרפובליקנית סביב עצמאותו והתנהלותו במשרד המשפטים.

בלאנש, שכיהן בעבר כעורך דינו האישי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אושר ברוב של 50 שהצביעו בעד המינוי מול 49 מתנגדים.

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האישור חותם מאבק שנמשך כמה שבועות בין הבית הלבן לבין חלק מהסנאטורים הרפובליקנים. בלאנש מכהן כממלא מקום התובע הכללי מאז אפריל, וקודם לכן שימש כסגן התובע הכללי, התפקיד השני בחשיבותו במשרד המשפטים.

שתי סנאטוריות רפובליקניות, סוזן קולינס וליסה מרקאוסקי, הצטרפו לדמוקרטים והצביעו נגד המינוי. מי שהכריע למעשה את הכף היה הסנאטור הרפובליקני ביל קאסידי מלואיזיאנה, שהודיע ביום שישי כי למרות הסתייגויותיו, יתמוך בבלאנש.

מסמכי אפשטיין והטבות לטראמפ: המחלוקות שסיבכו את המינוי

בין הסוגיות שעוררו התנגדות למינויו נמצאת התנהלותו סביב פרסום המסמכים הקשורים לג’פרי אפשטיין. ביקורת נוספת התמקדה במעורבותו בהקמת קרן בהיקף של 1.8 מיליארד דולר שנועדה לפצות את מי שהוגדרו כקורבנות של שימוש פוליטי במערכות אכיפת החוק. מבקרי המהלך טענו כי הקרן עלולה לשמש להעברת כספים לבעלי בריתו של טראמפ, ובהם גם מי שהיו מעורבים במהומות הקפיטול ב־6 בינואר 2021.

מחלוקת נוספת נגעה להסדר שהעניק הגנות נרחבות מפני ביקורות מס לטראמפ, לבניו ולעסק המשפחתי שלהם. שתי הסוגיות נולדו בעקבות תביעה בהיקף של 10 מיליארד דולר שהגיש טראמפ נגד רשות המסים האמריקאית (IRS).

במאמץ להשיג את הקולות הדרושים לאישורו, קיים בלאנש בשבועות האחרונים שורה של פגישות עם סנאטורים והתחייב בכתב לצמצם את ההגנות בענייני המס ולהפסיק את התשלומים במסגרת הקרן. עם זאת, נותרה מחלוקת בשאלה עד כמה התחייבויות אלה מחייבות מבחינה משפטית.

בלאנש נכנס לתפקיד באופן קבוע בתקופה שבה משרד המשפטים האמריקאי נמצא תחת ביקורת חריפה על מידת עצמאותו מהבית הלבן. במהלך כהונתו הזמנית עזבו את המשרד תובעים ותיקים, ובכירים שמונו מטעם הממשל הדיחו בעלי תפקידים שנתפסו כמי שמתנגדים למדיניותו. במקביל, המשרד פעל לקידום הליכים נגד כמה מיריביו של טראמפ.

בלאנש מצידו טוען כי בתקופת הנהגתו הצליח משרד המשפטים לתרום להורדת הפשיעה ולתקן עוולות שלדבריו ביצע ממשל ביידן נגד טראמפ ובעלי בריתו השמרנים. תומכיו בסנאט טענו כי ניסיונו כתובע פדרלי וכמנהל הופך אותו למועמד המתאים ביותר להוביל את המשרד.