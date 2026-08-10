טבריה, צפת וירושלים הן הערים המובילות בשיעור המעורבות של משקיעים בעלי שלוש דירות ומעלה בחמשת החודשים הראשונים של 2026. כך עולה מניתוח של אגף הכלכלן הראשי באוצר על ההתפלגות הגיאוגרפית של משקיעים אלה. מהנתונים עולה עוד, כי באזורי הגליל התחתון, חיפה ותל אביב, המשקיעים הכבדים מגלים השנה פחות מעורבות מבעבר.

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הנתונים שפורסמו על ידי סגנית בכירה לכלכלן הראשי במשרד האוצר, גלית בן נאים, מורים באופן כללי על ירידה בשיעור המשקיעים ה"כבדים", שמחזיקים בשלוש דירות לפחות, לרמה של כ-20% מכלל רכישת הדירות. באופן מספרי מדובר, להערכתנו, בכ-1,200 עסקאות שביצעו משקיעים כאלה בחמשת החודשים הראשונים של השנה, כ-240 בממוצע חודשי.

מדובר בירידה של יותר משליש לעומת 2024, שאז שיעור המשקיעים הכבדים הגיע לכ-30% מהרכישות. באותה שנה אנו מעריכים, כי משקיעים כבדים רכשו כ-4,500 דירות, כלומר כ-375 דירות בחודש.

מפת המשקיעים הכבדים, שבבעלותם שלוש דירות ומעלה, השתנתה לגמרי מ-2024 ל-2026. ב-2024 בירת המשקיעים הכבדים הייתה ת"א, ואז הם היוו שליש מהמשקיעים שרכשו דירות בעיר; השנה, לעומת זאת, הם מהווים כ-20% בלבד.

חיפה ובאר שבע היו אהודות אף הן על המשקיעים הכבדים ב-2024, והיוו כ-30% מכלל המשקיעים שרכשו אז דירות. ב-2026 משקלם נחתך בחיפה בחצי כמעט (רק 16%), ובבאר שבע בשליש (20%).

כפי שציינו, האזורים שמובילים היום את המשקיעים הכבדים שונים לגמרי. הראשון הוא אזור המיסוי של טבריה, שכולל את כל הגליל העליון ואצבע הגליל, שבו כמעט רבע מכלל המשקיעים שרכשו דירה נחשבים לכבדים; השני הוא ירושלים, שבו משקל המשקיעים הכבדים הגיע בחמשת החודשים הראשונים של השנה ל-23%. אומנם גם במקומות אלה ירד משקל המשקיעים הכבדים, אך בשיעורים נמוכים יחסית לירידות שנרשמו במקומות אחרים.

בדיקה מעמיקה יותר העלתה, כי בעיר טבריה 45% מכלל רכישות המשקיעים בוצעו על ידי משקיעים כבדים, וגם בצפת נרשמה כמות רבה של משקיעים מסוג זה. ניתן להקיש מהמספרים, כי תופעת המשקיעים הכבדים כיום בולטת בעיקר בערים שמזוהות עם ציבור חרדי גדול.

ציבור זה מזוהה שנים עם רכישת דירות מרובה, ונציגיו בכנסת הם בין המתנגדים הקולניים להגדלת המיסוי על משקיעים. כזכור, גם כשנאלצו להצביע בעד הגדלת מס רכישה, משיקולי קואליציה, הם היו מבין הקולות הבולטים נגד הפיכת המס לקבוע, והסכימו רק להמשיכו כהוראת שעה.