אקסלנס טרייד, מבית הפניקס בית השקעות, משיקה את Next Trade - שירות טכנולוגי חדש המיועד למשקיעים עצמאיים ומספק המלצות השקעה המותאמות למאפייני תיק ההשקעות ולרמת הסיכון שהגדיר הלקוח.

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במסגרת השירות, לקוחות אקסלנס טרייד יקבלו הודעות פוש ישירות לאפליקציה עם המלצות לפעולות בתיק, ובהן רכישה או מכירה של ניירות ערך ושינויים בהרכב התיק. הלקוח הוא שמקבל את ההחלטה הסופית אם לאשר את ההמלצה. לאחר האישור, הוראת המסחר כבר מוזנת במערכת ומועברת לביצוע בבורסה, ללא צורך בהזנת פקודה נוספת.

השירות נועד לסייע למשקיעים בנקודות שבהן נדרשת החלטה בנוגע לתיק - בין היתר כאשר נכנס כסף חדש לחשבון, כאשר עולה אפשרות להשקעה חדשה או כאשר נדרש שינוי בהחזקות הקיימות. ההמלצות מבוססות על ניתוח שוטף של תיק ההשקעות ועל עבודת המחקר של צוות ההשקעות באקסלנס.

Next Trade מבוסס על טכנולוגיה שפיתחה חברת פינווסט, המאפשרת להתאים את המלצות מומחי ההשקעות של אקסלנס למאפייני התיק ולרמת הסיכון של כל לקוח.

השירות מיועד ללקוחות אקסלנס טרייד בעלי תיק השקעות בשווי של 20 אלף שקל ומעלה. ההצטרפות מתבצעת באמצעות אפליקציית "הפניקס בית השקעות", וכוללת שאלון בן שש שאלות להגדרת מאפייני ההשקעה וחתימה דיגיטלית על הסכם השירות. גם לקוחות חדשים שהפקידו כספים בחשבון יכולים לקבל המלצות לבניית תיק בהתאם לרמת הסיכון שהגדירו.

השירות ניתן ללא עלות נוספת ובמסגרת רישיון שיווק השקעות שניתן לאקסלנס טרייד על ידי רשות ניירות ערך.